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Южная Корея отказала Украинской делегации в продаже оружия

Украинская делегация просила продать ЗРК и системы ПВО

сегодня, 13:33
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Недилько Ксения

В ходе визита в Южную Корею украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым просили продать Украине вооружение. Правительство страны отказалось.

Южная Корея отказала Украинской делегации в продаже оружия

Рустем Умеров. Фото из открытых источников

Об этом сообщает южнокорейский телеканал SBS.

Делегация просила продать Украине вооружение, а не поставить его бесплатно. Речь шла о зенитных ракетных комплексах Cheongung и других средствах противовоздушной обороны, в том числе радиолокационных системах и артиллерийских снарядах.

Как сообщается, правительство Южной Кореи заявило, что экспортировать оружие в Украину сложно, поскольку это может привести к нарушению законов о внешней торговле, ограничивающих экспорт в зоны боевых действий.

Кроме этого, правительство Южной Кореи заявило, что из-за высокого спроса и экспортных обязательств по поставкам систем Cheongung ранее 2030 года невозможно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Стало известно, какую информацию Умеров повез в Южную Корею и что должен получить взамен

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым находится с визитом в Южной Корее. Умеров встретился с президентом страны Юн Сук Йоль. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "НВ".

Умеров проинформировал о ситуации на линии фронта, в частности в Курской области РФ. По данным южнокорейской разведки, там находится не менее 10 000 северокорейских военнослужащих. Учитывая ситуацию на фронте, Южная Корея и Украина договорились продолжить обмен информацией о развертывании войск КНДР в России, а также об обмене оружием и технологиями, говорится в материале. Юн Сук Йоль выразил надежду, что Южная Корея и Украина смогут найти практический метод противодействия угрозе безопасности сотрудничеству КНДР и России.



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