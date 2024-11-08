Юрий Игнат рассказал о новой тактике России: фальшивые боеприпасы

Российские войска начали использовать беспилотники-приманки для отвлечения украинской противовоздушной обороны, выпуская дроны без боеголовок во время воздушных атак. Как объяснил эксречник Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии CNN, эти "пустые" дроны помогают врагу запутывать украинскую ПВО, позволяя пропускать настоящие боеголовки.

Как Украина противостоит новой хитрости России с дронами-приманками

Дроны-приманки на первый взгляд выглядят как настоящие: они оснащены напечатанными на 3D-принтере фальшивыми боеголовками, завернутыми в фольгу. Этот трюк помогает маскироваться под иранские дроны Shahed-136 и вводит в заблуждение украинские радары. Такая хитрая схема позволяет России экономить на боевых дронах, при этом доставляя неприятности украинской ПВО.

Эта тактика показывает, что Москва изменяет подход к воздушным атакам. В издании отметили, что такие маневры могут являться частью реакции на изменение политической обстановки в США после возвращения Дональда Трампа к власти, что, по мнению экспертов, может изменить расстановку сил.

Тем временем Киев на себе ощущает нарастание атак. Только за первую неделю ноября воздушная тревога в столице звучала более 30 часов, что является тревожным показателем. В октябре общая продолжительность тревог достигла около 80 часов, и ситуация не улучшается.

Читайте на портале "Комментарии" — Одновременно с заключительным этапом летне-осенней наступательной кампании, враг решил в очередной раз надавить на наше гражданское население, считает военкор Богдан Мирошников. По его словам, те десятки беспилотников, которые летят в Украину каждую ночь являются давлением.