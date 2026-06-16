ЮНЕКСКО окончательно пробило дно реакцией на удар Путина по Лавре: в МИД выступили с жестким заявлением

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий подверг жесткой критике официальную реакцию ЮНЕСКО на повреждение Киево-Печерской лавры, что стало следствием российской атаки. В МИДе считают неприемлемым тот факт, что международная организация не назвала прямо страну-виновника удара по объекту всемирного наследия. Свою позицию дипломат обнародовал на странице социальной сети X.

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По словам Тихого, формулировки, использованные ЮНЕСКО, противоречат самой сущности и задачам организации, которая должна защищать культурные памятники в зонах конфликтов. Он подчеркнул, что избегание прямого называния агрессора фактически размывает ответственность за разрушение.

"Абсурд. Организация, призванная защищать культурное наследие, даже не знает, от кого именно она его защищает. Почему так сложно просто сказать "российский удар"?", — заявил спикер МИД.

Он также добавил, что подобная позиция ЮНЕСКО, по его мнению, свидетельствует о слабости институции и нехватке лидерства в ситуациях, когда необходимо четко фиксировать ответственных за разрушение культурных объектов.

В своем официальном заявлении ЮНЕСКО сообщила, что осуждает информацию об обстреле 15 июня, который привел к повреждению Киево-Печерской лавры. В то же время, организация не указала непосредственного исполнителя атаки, ограничившись общими формулировками об эскалации войны после полномасштабного вторжения России.

Также в сообщении отмечается, что в результате удара пострадали как внешние, так и внутренние элементы Успенского собора. Повреждения получили и близлежащие исторические сооружения, в том числе оборонные объекты Лавры и башня Иоанна Кущника.

Отдельно ЮНЕСКО подчеркнула, что осуждает какие-либо атаки на объекты культурного наследия, а также на образовательные учреждения, представителей медиа и других гражданских лиц, находящихся под защитой международного права. Организация также выразила готовность помочь Украине в оценке нанесенного ущерба и определении первоочередных шагов для сохранения исторических памятников.

Портал "Комментарии" уже писал, что военный эксперт Олег Жданов считает, что массированная атака России на Киев в ночь на 15 июня была направлена не только на военные цели, но и на объекты культурной и символической ценности, чтобы сформировать мощный информационный эффект и повлиять на международную аудиторию.