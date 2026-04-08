Юг области Украины всю ночь горел в огне: известно о страшных повреждениях и пожарах

В ночь на 8 апреля российская армия провела массированную атаку дронами на южные районы Одесской области, повлекшие повреждение гражданской и портовой инфраструктуры. Об инциденте сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, во время ночных обстрелов враг применил ударные беспилотники, в результате чего пострадали складские и хозяйственные помещения.

"В результате атаки частично разрушены складское здание и хозяйственное помещение", — отметил Кипер.

Он также добавил, что пока никакой официальной информации о погибших или пострадавших не поступало.

В пресс-службе областного управления ГСЧС уточнили, что массированная атака повлекла за собой пожары на территории портовых объектов и в складских помещениях. Спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгорания, не допустив распространения огня на соседние строения.

Для ликвидации последствий атаки были привлечены 28 спасателей и 7 единиц специальной техники. К работам присоединились пожарные подразделения Национальной гвардии Украины и местная пожарная команда, которые обеспечивали безопасную работу на местах и помогали ликвидировать возгорание.

Кроме того, об атаке сообщила Измаильская районная государственная администрация. По информации местных чиновников, беспилотники ударили по территории города Измаил, в результате чего пострадала портовая инфраструктура.

"Сейчас соответствующие службы работают на местах, проводится обследование территорий и фиксация последствий атак", — отметили в Измаильской РГА.

Мэр города Андрей Абрамченко добавил, что Измаил получил удары большого количества дронов, что создало значительную угрозу для объектов гражданской и экономической инфраструктуры.

