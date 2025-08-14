YouTube заблокировал канал пророссийской пропагандистки: кто она и что транслировала

Видеоплатформа YouTube заблокировала канал Дианы Панченко — бывшей телеведущей пророссийских каналов Виктора Медведчука NewsOne и Первый независимый. После начала полномасштабной войны в 2022 году она уехала в Россию, откуда активно распространяла антиукраинскую пропаганду.

Пропагандистка Кремля Диана Панченко

Панченко регулярно посещала временно оккупированные территории Украины, создавая контент в поддержку российской агрессии. В августе 2023 г. она провела интервью с белорусским диктатором Александром Лукашенко, в котором звучали комплиментарные тезисы в его адрес.

Еще в 2023 году Служба безопасности Украины заочно объявила Панченко подозрения в государственной измене и оправдывании вооруженной агрессии России. СНБО ввел против него персональные санкции.

Удаление канала лишило пропагандистку одной из главных платформ для распространения кремлевских нарративов и большой аудитории, которую она имела в сети.

