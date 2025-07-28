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YouTube ограничил пророссийские голоса: чьи каналы заблокировали

YouTube ограничил доступ к каналам подсанкционных лиц в Украине - ЦПД

28 июля 2025, 19:15
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Ткачова Марія

Платформа YouTube заблокировала для украинских пользователей ряд каналов, связанных с лицами, находящимися под санкциями и распространявшими пророссийские нарративы. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПД).

YouTube ограничил пророссийские голоса: чьи каналы заблокировали

YouTube ограничил доступ к каналам подсанкционных деятелей в Украине

Среди заблокированных — канал российской журналистки Юлии Латыниной, которая неоднократно транслировала тезисы, перекликающиеся с российской пропагандой. Также стали недоступными два YouTube-канала бывшего народного депутата Геннадия Балашова, который покинул Украину в начале полномасштабного вторжения и в настоящее время фигурирует в уголовном производстве.

В ЦПД напоминают, что Латынина уже длительное время продвигала выгодную Кремлю риторику под видом независимой позиции. После 2022 года, отмечают в Центре, сомнения в её настоящей роли окончательно исчезли — её канал, как и страница её партнёра по эфирам Алексея Арестовича, сейчас ограничены в Украине.

"Ещё в 2015 году я обращал внимание на методы, с помощью которых Россия создаёт псевдооппозиционных деятелей. Пример Латыниной — один из ярких. А после санкций и блокировок они обычно даже не пытаются скрыть своё настоящее лицо. Это подтверждает риторика многих уже запрещённых “медийщиков”", — говорится в сообщении ЦПД.

Напоминаем, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 3-й армейский корпус, возглавляемый Андреем Билецким, уже демонстрирует ощутимые результаты на передовой. Как сообщил журналист Юрий Бутусов, подразделение было развёрнуто 4 июня 2025 года в критический момент обороны и взяло на себя ответственность за 120-километровый участок фронта в районе реки Оскол.



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Источник: https://t.me/akovalenko1989/9577
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