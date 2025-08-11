logo

BTC/USD

122232

ETH/USD

4300.23

USD/UAH

41.39

EUR/UAH

48.19

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Безуглая раскритиковала Генштаб ВСУ за информацию о деоккупации села
commentss НОВОСТИ Все новости

Безуглая раскритиковала Генштаб ВСУ за информацию о деоккупации села

Марьяна Безугла считает, что информация Генштаба ВСУ используется в целях пропаганды.

11 августа 2025, 08:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что отчеты Генерального штаба ВСУ стали пропагандой, поэтому их "уже давно нет смысла читать". По словам народной избранницы, культура главнокомандующих развивает наступление на здравый смысл.

Безуглая раскритиковала Генштаб ВСУ за информацию о деоккупации села

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая отреагировала на информацию Генштаба ВСУ по поводу деоккупации пограничного в РФ села Бессаловка Сумской области. Депутат считает заявление главного органа управления войсками "пропагандой".

"Генштаб ВСУ с гордостью информирует, что силы обороны освободили село Бессаловка Сумской области. Впрочем, Генштаб ВСУ не подавал эту деревню как захваченную. Уже давно нет смысла читать отчеты Генштаба по оперативной обстановке, ведь они стали пропагандой, а не информированием... Главнокомандующие меняются, ложь остается", — пишет Безуглая в соцсетях.

Народная депутат заявила, что украинское войско якобы воюет само по себе, а тысячи людей героически держат оборону, несмотря на "хаос управления". Безуглая критикует военное руководство, действия которого влияют на все войско.

"Тело украинской армии гниет из головы. И культура главнокомандующих пропитывает все войско и в дальнейшем развивает единое наступление — на здравый смысл. И все публичные лица, которые решили замалчивать ситуацию, являются соучастниками преступления, которое стоит тысяч жизней", — добавила Безуглая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Безуглая подвергла критике Вакарчука. Все из-за похода украинского певца в Карпаты, который в начале войны присоединился к ВСУ.

Также "Комментарии" писали о признании Безуглой, которая рассказала, что у нее синдром Аспергера.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/marybezuhla/status/1954629588610682989
Теги:

Новости

Все новости