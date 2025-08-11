Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что отчеты Генерального штаба ВСУ стали пропагандой, поэтому их "уже давно нет смысла читать". По словам народной избранницы, культура главнокомандующих развивает наступление на здравый смысл.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая отреагировала на информацию Генштаба ВСУ по поводу деоккупации пограничного в РФ села Бессаловка Сумской области. Депутат считает заявление главного органа управления войсками "пропагандой".

"Генштаб ВСУ с гордостью информирует, что силы обороны освободили село Бессаловка Сумской области. Впрочем, Генштаб ВСУ не подавал эту деревню как захваченную. Уже давно нет смысла читать отчеты Генштаба по оперативной обстановке, ведь они стали пропагандой, а не информированием... Главнокомандующие меняются, ложь остается", — пишет Безуглая в соцсетях.

Народная депутат заявила, что украинское войско якобы воюет само по себе, а тысячи людей героически держат оборону, несмотря на "хаос управления". Безуглая критикует военное руководство, действия которого влияют на все войско.

"Тело украинской армии гниет из головы. И культура главнокомандующих пропитывает все войско и в дальнейшем развивает единое наступление — на здравый смысл. И все публичные лица, которые решили замалчивать ситуацию, являются соучастниками преступления, которое стоит тысяч жизней", — добавила Безуглая.

