Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что отчеты Генерального штаба ВСУ стали пропагандой, поэтому их "уже давно нет смысла читать". По словам народной избранницы, культура главнокомандующих развивает наступление на здравый смысл.
Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Марьяна Безуглая отреагировала на информацию Генштаба ВСУ по поводу деоккупации пограничного в РФ села Бессаловка Сумской области. Депутат считает заявление главного органа управления войсками "пропагандой".
Народная депутат заявила, что украинское войско якобы воюет само по себе, а тысячи людей героически держат оборону, несмотря на "хаос управления". Безуглая критикует военное руководство, действия которого влияют на все войско.
