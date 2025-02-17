Январь стал рекордным по показателю закрытия ФЛПов

С марта 2022 года в Украине ежемесячно открывалось больше ФЛП, чем закрывалось, однако в конце 2024 года ситуация изменилась из-за увеличения налоговой нагрузки на бизнес, сообщает платформа "Опендатабот".

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Антирекорд был зафиксирован в январе 2025 года: после месяца перерыва в работе реестров, всего за несколько недель было закрыто 61 455 ФЛП, в то время как открылось лишь 21 358 новых предпринимателей.

За три года полномасштабной войны предприниматели уплатили 126 млрд грн налога. Собранные суммы единого налога растут из года в год, за исключением 2022-го. В 2024 году поступления от единого налога были в 1,6 раза больше, чем в 2021 году: 55,1 млрд грн против 34,8 млрд грн.

Всего за время войны в Украине было открыто 763 759 новых ФЛП, в то время как 684 995 предпринимателей закрыли свое дело.

Сфера розничной торговли стала самой популярной среди новых предпринимателей — 28,1% или 214,2 тысяч человек. Также активно развиваются IT (9,1%, 69,5 тысячи) и оптовая торговля (7,2%, 54,6 тысячи). По сравнению с довоенным периодом, втрое возросло количество новых ФЛП в сфере почтовых и курьерских услуг, в 2,6 раза – в сфере образования, а в 2,5 раза – в финансах.

Война и мобилизация повлияли на гендерный состав предпринимателей. Если в январе 2022 года каждый второй новый ФЛП был открыт женщинами, то сейчас их доля составляет 61%. Больше женщин-предпринимателей среди новых ФЛП в Хмельницкой (60,5%), Кировоградской (60,1%) и Полтавской областях (59,4%). Женщины обычно открывают бизнес в сфере услуг, образования и производства одежды, в то время как мужчины преобладают в строительстве, транспорте и логистике.

Больше новых ФЛП за время большой войны было зарегистрировано в Киеве (108 536), Днепропетровской области (68 377) и Львовской области (60 009).

Портал "Комментарии" писал, что 1 декабря 2024 года мобилизованные физические лица-предприниматели (ФЛП) и самозанятые лица получили новые налоговые льготы. Государственная налоговая служба Украины обновила перечень налогов, от которых они освобождаются во время военной службы.