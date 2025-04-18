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«Ядовитые «шахеды» отравили спасателей»: что известно

Информация о химических отравлениях двух сотрудников ГСЧС от БпЛА Shahed 136/131 — не соответствует действительности

сегодня, 14:53
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Недилько Ксения

В сети распространяется ложная информация о том, что два спасателя ГСЧС якобы были госпитализированы с химическим отравлением после осмотра места падения вражеского БПЛА ("шахеда") в Полтавской области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию МВД Украины, где заявляют, что эта информация фейковая.

«Ядовитые «шахеды» отравили спасателей»: что известно

Иллюстративное фото

"Официально сообщаем: ни одного случая химического отравления среди работников ГСЧС в Полтавской области не зафиксировано. Эта информация – фейковая. Все подразделения ГСЧС в Полтавской области работают в штатном режиме.

Будьте внимательны! Не распространяйте фейки и доверяйте только официальным источникам информации!", – отмечают в МВД.


«Ядовитые «шахеды» отравили спасателей»: что известно - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Центре противодействия дезинформации СНБО подтвердили, что враг использует для ударов по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед", снаряженные ядовитыми веществами. Центр верифицировал эту информацию в спецслужб и Государственную службу по чрезвычайным ситуациям Украины.

Известно, что в одном из БпЛА обнаружена капсула с концентрированным боевым ядовитым веществом "CS" (иритант). Это высокотоксичное вещество раздражающего действия. Вражеские БпЛА могут разбрасывать капсулы с ядовитым веществом с целью поражения людей. Однако информация, распространенная некоторыми медиа, что сами корпуса русских дронов обрабатываются ядовитыми веществами, не подтверждается.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



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