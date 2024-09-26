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Ядерный удар по Украине: президент Польши Дуда объяснил, какой будет реакция мира

Анджей Дуда считает, что Россия никогда не "отмоется", если нанесет ядерный удар по Украине.

сегодня, 11:55
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Автор:
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Slava Kot

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал ядерные угрозы российского диктатора и рассказал о реакцию мира, если Путин применит ядерное оружие против Украины. По его словам, мир никогда этого не простит России.

Ядерный удар по Украине: президент Польши Дуда объяснил, какой будет реакция мира

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Анджей Дуда в эфире TVN24 отреагировал на заявление Путина об изменении ядерной доктрины РФ. По словам президента Польши, в угрозах российского диктатора нет ничего нового, ведь в документе записано, что "Россия оставляет за собой право использовать все имеющиеся в распоряжении средства, в том числе ядерные, в случае возникновения угрозы России".

"В этом нет ничего нового. Однако Владимир Путин, как и его генералы, также хорошо понимает, что тот, кто первым применит ядерное оружие, тот проклят. Они это знают, поэтому до сих пор его не использовали", — сказал Дуда.

Президент Польши также прокомментировал тот случай, если Путин все же нанесет ядерный удар по Украине.

"Россияне никогда не отмоются от этой ответственности, даже в малейшей степени. Мир никогда им не простит. И они это прекрасно знают", — сказал польский президент.

Также Дуда указал, что лидер Китая Си Цзиньпина высказывался против применения ядерного оружия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко оценил изменение ядерной доктрины РФ. По его словам, это очередная попытка российского диктатора Владимира Путина шантажировать мир ядерными угрозами.

Также "Комментарии" писали о главе МИД Польши Радославе Сикорском, разоблачившем российскую ложь во время заседания в ООН. Для этого Сикорский показал две фотографии.



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Источник: https://tvn24.pl/polska/andrzej-duda-putin-i-jego-generalowie-wiedza-ze-swiat-by-im-tego-nie-darowal-st8107429
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