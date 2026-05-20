Ядерные учения Путина и Лукашенко: раскрыт неожиданный замысел Кремля

Совместные ядерные учения, проводимые Россией и Беларусью, пока не свидетельствуют о непосредственной готовности Москвы применить ядерное оружие. Такую оценку дал военный эксперт Денис Попович в комментарии Radio NV.

По его словам, хотя Россия контролирует часть ядерного оружия, расположенного на территории Беларуси, это не означает, что существует реальная угроза его использования в ближайшее время.

"Это российское ядерное оружие и мы должны обращать на это внимание. Относительно использования Россией ядерного оружия, даже того, что находится сейчас в Беларуси и находится под контролем РФ, об этом много говорили. На мой взгляд, на сегодняшний день такой угрозы нет. Кирилл Буданов неоднократно говорил, что пока нет".

В то же время эксперт подчеркнул, что прогнозировать появление таких предпосылок невозможно, поскольку ситуация зависит от многих политических и военных факторов.

Попович также объяснил, что эти учения скорее демонстративный характер. Они призваны напомнить мировому сообществу о наличии ядерного потенциала России и его союзников. К подобным демонстрациям можно отнести и недавнее испытание стратегической ракеты "Сармат", которое имело целью показать силу и технологические возможности РФ.

"Вообще, когда Россию начинают прижимать – она сразу вспоминает о ядерном оружии. Но на сегодняшний день не стоит говорить о том, что РФ будет готова его применить," – добавил военный обозреватель.

"Комментарии" уже писали , что Россия фактически удерживает Запорожскую АЭС под своим контролем, что значительно повышает риск ядерной катастрофы. Нельзя полностью исключать вариант, что Путин в критических условиях намеренно может предпринять отчаянный шаг, заявил ирландский журналист и документалист Кейлин Робертсон.