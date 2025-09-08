Ядерная война на носу: стало известно о неожиданном эффекте последнего заявления Путина

Недавнее заявление российского правителя Владимира Путина, которое он сделал во время беседы с китайским лидером Си Цзиньпином на праздновании 80-летия победы над Японией о возможности прожить до 150 лет, стало интересной темой для обсуждения. Она также, по мнению политического эксперта Тараса Загороднего, дает понять реальные намерения российского диктатора. В комментарии для "Национальной антикризисной группы" он пояснил, что как раз стоит за такими заявлениями Путина.

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Reuters

"Мы же слышали, о чем они говорили в Китае. Путин, кажется, намерен жить. Это положительная новость. И то, что он говорил о возможности жить до 150 лет, означает, что никакой ядерной войны не будет. Эта падаль хочет жить", — отметил Загородний.

По его мнению, подобные высказывания говорят о том, что Путин пытается показать свою продолжительность во власти и жизни, даже если раньше он делал угрозы о возможности ядерного конфликта.

Интересно, что в октябре 2018 года на пленарном заседании Валдайского клуба Путин не исключал вариант ядерной войны. Тогда он заявлял, что в случае ядерного конфликта россияне попадут в рай как мученики, а остальной мир погибнет. Однако, судя по последним высказываниям, Путин сам не собирается покидать этот мир в ближайшее время, и даже в своем заявлении о долголетии, звучавшем как часть большей беседы, он подчеркнул свою уверенность в долгой жизни.

"Готовы ли мы, готов ли я применять оружие, включая оружие массового уничтожения, для защиты своих интересов? Я напоминаю, что в нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара", — говорил Путин, уточняя, что российская доктрина предполагает только ответ на потенциальный удар.

