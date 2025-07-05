Ядерная рулетка России: ЗАЭС оставили без питания

Российские ракетные обстрелы по территории Украины снова поставили под угрозу ядерную безопасность на оккупированной Запорожской атомной электростанции. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупреждает о чрезвычайной опасности, нависшей не только над Украиной, но и всей Европой. Он отмечает: атаки на критическую инфраструктуру, в том числе ядерные объекты, — это грубое нарушение международного права и прямая угроза гражданскому населению.

российские ракеты снова поставили под угрозу ЗАЭС

В частности последний удар по ЗАЭС 4 июля привел к полному блекауту на станции. Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил, что в результате вражеской атаки объект потерял все внешнее энергоснабжение. Это уже девятый случай полного обесточивания с начала полномасштабного вторжения и первый с декабря 2023 года.



В Международном агентстве по атомной энергии подтвердили потерю питания в 17:36, отметив, что станция перешла на аварийные дизельные генераторы. Специалисты отмечают: использование резервного питания — это крайняя мера, свидетельствующая о крайне нестабильной ситуации и риске нового ядерного кризиса.



Предупреждения от МАГАТЭ звучали и раньше. В мае из-за очередного российского обстрела ЗАЭС осталась без одной из двух основных линий питания, что фактически приблизило ее к полному обесточению. Тогда украинская сторона заявляла об угрозе очередного блекаута.



Запорожская атомная электростанция остается самой большой в Европе. Она была оккупирована русскими войсками еще в марте 2022 года, когда армия РФ захватила город Энергодар. С тех пор станция неоднократно подвергалась обстрелам, и обе стороны конфликта обвиняли друг друга.



Украина системно фиксирует российское военное присутствие на территории АЭС. В частности, речь идет о хранении техники, вооружении и дислокации личного состава армии РФ прямо на объектах критической инфраструктуры.



Специалисты по атомной энергетике, а также международные наблюдатели бьют тревогу: любой дальнейший инцидент на станции может обернуться трагедией не только для Украины, но и для всего региона. Поэтому международное сообщество все громче требует немедленного прекращения атак и демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС.



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