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Ядерная рулетка России: ЗАЭС оставили без питания

Оккупационная угроза на грани ядерной катастрофы: из-за ударов России Запорожская АЭС снова потеряла электроснабжение

5 июля 2025, 19:47
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Ткачова Марія

Российские ракетные обстрелы по территории Украины снова поставили под угрозу ядерную безопасность на оккупированной Запорожской атомной электростанции. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупреждает о чрезвычайной опасности, нависшей не только над Украиной, но и всей Европой. Он отмечает: атаки на критическую инфраструктуру, в том числе ядерные объекты, — это грубое нарушение международного права и прямая угроза гражданскому населению.

Ядерная рулетка России: ЗАЭС оставили без питания

российские ракеты снова поставили под угрозу ЗАЭС

В частности последний удар по ЗАЭС 4 июля привел к полному блекауту на станции. Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил, что в результате вражеской атаки объект потерял все внешнее энергоснабжение. Это уже девятый случай полного обесточивания с начала полномасштабного вторжения и первый с декабря 2023 года.

В Международном агентстве по атомной энергии подтвердили потерю питания в 17:36, отметив, что станция перешла на аварийные дизельные генераторы. Специалисты отмечают: использование резервного питания — это крайняя мера, свидетельствующая о крайне нестабильной ситуации и риске нового ядерного кризиса.

Предупреждения от МАГАТЭ звучали и раньше. В мае из-за очередного российского обстрела ЗАЭС осталась без одной из двух основных линий питания, что фактически приблизило ее к полному обесточению. Тогда украинская сторона заявляла об угрозе очередного блекаута.

Запорожская атомная электростанция остается самой большой в Европе. Она была оккупирована русскими войсками еще в марте 2022 года, когда армия РФ захватила город Энергодар. С тех пор станция неоднократно подвергалась обстрелам, и обе стороны конфликта обвиняли друг друга.

Украина системно фиксирует российское военное присутствие на территории АЭС. В частности, речь идет о хранении техники, вооружении и дислокации личного состава армии РФ прямо на объектах критической инфраструктуры.

Специалисты по атомной энергетике, а также международные наблюдатели бьют тревогу: любой дальнейший инцидент на станции может обернуться трагедией не только для Украины, но и для всего региона. Поэтому международное сообщество все громче требует немедленного прекращения атак и демилитаризации зоны вокруг ЗАЭС.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что мыло оккупанта — в блиндажах ВСУ: СБУ вышла на российский след Zielinski & Rozen.



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Источник: https://news.un.org/en/story/2025/07/1165336
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