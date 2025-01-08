"Я немедленно отменю это": Трамп объявил о серьезном изменении политики США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении немедленно отменить запрет на новое бурение нефти и природного газа в прибрежных водах США. Это ограничение было введено Джо Байденом в последние дни его президентства.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что планирует стимулировать добычу энергоносителей и снизить цены на них.

"Я немедленно отменю этот запрет. И мы будем бурить", — сказал Трамп и повторил свой предвыборный лозунг "бури, крошка, бури".

Решение Байдена ограничивало бурение более чем на 250 млн гектаров водных акваторий и было принято из-за возможного негативного влияния на экономику и окружающую среду. Трамп обещает расширить добычу энергоресурсов, что, по его мнению, будет способствовать экономическому росту.

Однако эксперты предупреждают, что реализация плана Трампа не может быть столь быстрой, как обещает избранный президент, ведь требует согласования с Конгрессом.

Также Трамп в своем выступлении предложил изменить название Мексиканского залива, назвав его "американским".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп не в первый раз заявляет о желании изменить географические названия. В конце 2024 года он вызвал возмущение среди некоторых американцев, когда предложил переименовать название самой высокой горы США. Вместо Денали Трамп хочет называть гору Мак-Кинли – в честь американского президента от Республиканской партии.

Также "Комментарии" писали, что Трамп опубликовал в собственной соцсети Truth Social скандальную карту, где присоединил Канаду к США. Это стало его очередное заявление убедить Канаду стать частью Соединенных Штатов.