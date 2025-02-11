"Я бы тоже сражался и защищался": военный объяснил, почему ТЦК "пакует в бусы"

Военнослужащий ВСУ Александр Матяш заявил, что работники ТЦК должны отбирать людей в армию, однако сталкиваются с агрессией от тех, кто не обновил данные. По его словам, у прошедших войну сотрудников ТЦК срабатывает инстинкт защищаться.

Александр Матяш

Александр Матяш в эфире Новости.Live прокомментировал ситуацию со скандалами вокруг мобилизации в Украине и ТЦК. По его словам, в обществе формируют манипуляции и ИПСО относительно ТЦК, которые не являются врагами, а военные действуют в рамках закона.

"ТЦК это не враги. Почему ТЦК пакует в бусики? Потому что они должны отобрать людей для службы в армии. Они подходят к человеку у которого не обновлены данные. По закону этот человек не обновил данные вовремя. Этот человек начинает с ними драться. Что будет делать человек с травмой, контуженный. раненный боец. Он будет защищаться", — говорит Матяш.

По его словам, у работников ТЦК в этот момент может сработать военная психология, тогда как некоторые СМИ ситуацию могут описывать под другим углом.

"Я вам скажу, если бы я работал в ТЦК и кто-то на меня рыкнул, я бы, конечно, защищался. И делал бы это так, как умею, я хочу жить. У меня инстинкт за три года войны. Если на меня нападают – я буду защищаться. Это военная психология. Гражданскому этого не понять", — добавил военный.

Матяш указывает, что часто подобные инциденты показывают на пророссийских телеграмм-каналах, подстрекаемых россиянами. В качестве примера военный указал, что недавно в сети разлетелось видео, где мужчина бежал от ТЦК и его сбила машина. По словам Матяша, СМИ могут написать, что якобы ТЦК бросили человека под машину, а некоторые люди будут распространять информацию и жаловаться, что плохие работники ТЦК.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как правильно вести себя во время встречи с работниками ТЦК.

Также "Комментарии" писали, что работница детсада "обрадовалась" после взрыва в ТЦК, где погиб человек.