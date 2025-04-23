На Торецком направлении украинские военные захватили в плен африканского наемника, воевавшего на стороне России. Наемник из Сенегала попал в плен во время боевых действий в Донецкой области.

Наемник из Сенегала

Пресс-служба 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь" сообщила, что на Торецком направлении удалось взять в плен гражданина Сенегала, воевавшего на стороне России.

По словам пленника, он приехал в Россию для учебы и провел там два года. Сенегалец планировал покинуть страну и направиться в Германию, однако россияне предложили ему участие в войне в Украине, чтобы заработать деньги для выезда из России.

"Африканец в российской форме. В Торецке бои не стихают ни на минуту. Бойцы 49 ОШБ "Карпатская Сечь" взяли в плен экзотического оккупанта — африканского наемника, приехавшего воевать за россию...", — пишет 49-го отдельный штурмовой батальон "Карпатская Сечь".

Украинские военные рассказывают, что сенегалец сдался без боя. Он сначала думал, что украинцы его расстреляют, однако вместо этого ему приказали идти за ними. Во время сдачи в плен гражданин Сенегала плакал и рассказал, что больше не хочет уезжать в Германию. Теперь сенегалец просто хочет вернуться домой. Африканский наемник описал Россию как "очень плохо".

После осмотра у пленного сенегальца обнаружили незначительные ранения. Ему предоставили необходимую медицинскую помощь украинские защитники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что китайский солдат заплатил 300 тысяч, чтобы попасть в армию РФ для войны против Украины.

Также "Комментарии" писали о том, граждане каких экзотических стран воюют на стороне РФ.