WSJ: Советники Трампа хотят заморозить линию фронта в Украине

В переходной администрации избранного на днях президентом США Дональда Трампа обсуждают новый сценарий завершения войны в Украине, пишет со ссылкой на источники американская газета The Wall Street Journal. Во время предвыборной кампании Трамп обещал завершить войну в течение 24 часов после вступления в должность.

Волчанск. Фото из открытых источников

Такие союзники республиканца как Майк Помпео, теперь претендующий на пост главы Пентагона, скорее всего, будут настаивать на урегулировании конфликта, которое не принесет Москве весомого успеха.

Другие советники, в частности Ричард Гренелл, главный кандидат на должность главы Госдепартамента или советника по национальной безопасности, могут посоветовать закончить войну как можно скорее, даже если это означает принуждение Киева к значительным уступкам.

Многие советники Трампа предлагают заморозить войну, позволяющую России контролировать оккупированные территории, заставить Украину временно отказаться от идеи вступления в НАТО.

Новый мирный план, по данным WSJ, состоит из трех пунктов:

— Нынешняя линия фронта замораживается, на ней создается демилитаризованная зона (кто из третьих стран или международных организаций будет обеспечивать ее безопасность, пока неясно);

— Украина отказывается от планов вступления в НАТО еще не менее 20 лет;

— За это США будут продолжать поставлять Украине оружие.

Источники WSJ подчеркнули, что Трамп пока не одобрил конкретный план завершения войны в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Закончить войну через 24 часа: стали известны подробности звонка Трампа Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Украинский лидер отметил, что их разговор был отличным и у них есть договоренности. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации украинского президента в соцсети Х (бывший Twitter).

"Провел отличный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой — этот результат стал возможным благодаря его поразительной избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их отличную работу", — сообщил президент. Зеленский добавил, что вместе с Трампом они договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество между странами.

"Сильное и твердое лидерство США жизненно важно для мира и для справедливого мира", — добавил глава государства.