«Взять Россию за горло»: В Париже намекнули на подготовку «сокрушительных» санкций

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире BFM-TV заявил, что встретится в четверг в Турции с американским сенатором Линдси Грэмом, "разработавшим чрезвычайно мощный пакет санкций с тарифами 500% на импорт российской нефти и 500% для стран, которые сегодня продолжают импортировать российскую".

Путин и Лавров

"Россия нашла способы обойти блокаду, введенную Европой и США. Поэтому перекрытие крана таким образом – это способ взять Россию за горло".

Барро добавил, что необходимо работать над новыми мерами, "которые могут задушить российскую экономику раз и навсегда":

"Нам придется пойти дальше, потому что масштабные санкции еще не удержали Путина от продолжения его агрессивной войны против Украины. Надеюсь, что Европа в свою очередь сможет размахивать санкциями в отношении углеводородов".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что США рассматривают возможность введения дополнительных санкций против России. Но в Вашингтоне отказываются раскрывать, при каких условиях они могут быть введены. Об этом свидетельствует заявление президента США Дональда Трампа.

"Мы всегда рассматриваем возможность введения вторичных санкций против России", — сказал американский лидер.

Напомним, сегодня послы стран-членов Европейского Союза согласовали 17 пакет санкций против России. Также европейские дипломаты приняли другие санкции против страны-агрессора. Параллельно послы также одобрили дополнительные санкции против России за нарушение прав человека, гибридные вмешательства по всему миру и распространение химического оружия.