Взрывы в Запорожье: враг ударил по жилому массиву (ОБНОВЛЕНО)

Сегодня в Запорожье около 09:15 раздались взрывы. Перед этим для Запорожья и Днепра была объявлена опасность в связи с угрозой баллистических ударов по направлению оккупированного Крыма.

Спасательная операция в Запорожье, фото: Иван Федоров

В 09:46 начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что россия нанесла удар по жилому кварталу Запорожья.

"Предварительно, один человек ранен. Взрывной волной повреждены дома рядом". – сообщил глава ОВА.

Он также опубликовал фото последствий прилета и предоставил контакты, куда обращаться за помощью после вражеских обстрелов.

ДОПОЛНЕНО: По меньшей мере пять человек пострадали от вражеского удара по Запорожью.

Мужчина 49 лет и 48-летняя женщина в тяжелом состоянии. Еще три человека в состоянии средней тяжести.

Обновлено в 13:36: Из-под завалов в Запорожье достали тело погибшего мужчины.

Четырнадцать пострадавших, из которых трое в тяжелом состоянии, и один погибший – таковы последствия вражеской атаки по областному центру.

Работы по фиксации последствий продолжаются.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Взрывы на Днепропетровщине: что известно

Вторые сутки город Кривой Рог на Днепропетровщине оказывается под ударами баллистики.

По данным председателя Совета обороны города Александра Вилкула, в результате вражеского ракетного удара поврежден объект гражданской инфраструктуры города.

"Район очень плотной многоэтажной застройки. Очень много повреждений в домах и объектах бизнеса. На месте работают все спасательные, медицинские и коммунальные службы", – отметил Вилкул.

Также на месте был развернут штаб помощи людям. Строительные материалы уже отгружаются из материального резерва, отметил председатель Совета обороны Кривого Рога. По данным начальника Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, четыре человека пострадали из-за ракетного удара по Кривому Рогу.

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Вчера около 22:25 в Харькове прогремели мощные взрывы. Из-за "прилетов" авиабомб в городе начались проблемы с электроснабжением. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По его словам, под ударами оказались три района города. "По уточненной информации: 1. Киевский район. Повреждены АЗС, СТО, частные дома и линии высоковольтных передач. 2. Основянский район. Есть повреждения многоквартирных и частных домов, гаражей. Уже есть информация о девяти раненых", — написал Терехов.

По данным начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, часть Харькова в результате ударов оккупантов без электроснабжения.