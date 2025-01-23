Взрывы в Запорожье и люди под завалами: что сейчас делается в городе

Один человек погиб, 25 ранены. Более 20 тысяч абонентов были обесточены – таковы последствия вражеской атаки на Запорожье, по состоянию на 8:20, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Последствия обстрела Запорожья. Фото: Иван Федоров

Ночью враг дважды атаковал областной центр. "Шахедами" уничтожил один из энергетических объектов. Без электричества остались жильцы и объекты критической инфраструктуры – котельные, заведения здравоохранения и соцзащиты.

Погиб человек, еще 25 получили ранения в результате ракетной атаки россиян. Среди пострадавших двухмесячный мальчик и 4 сотрудника ГСЧС.

По данным МВД, оккупанты нанесли четыре ракетных удара по областному центру. Одна из ракет попала рядом с местом локализации пожара, возникшего в результате удара российского ударного БПЛА.

На местах попадания работают парамедики полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехники, криминалисты, спасатели и муниципальные профильные службы.

"Тревога продолжалась более 6 часов. Под утро россияне ударили еще раз – уже баллистикой. Ранены 25 человек, среди них двухмесячный мальчик. Пострадали спасатели и энергетики, ликвидировавшие последствия вражеской атаки на энергообъект. Пока без света остаются более 20 тысяч абонентов, еще 17 тысяч — без теплоснабжения. На местах попаданий работают все службы, к ликвидации последствий приобщились и благотворители. Развернуты пункты незламности", — отметил Иван Федоров.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Запорожье произошла ракетная атака по жилому дому, в результате чего есть погибшие, а также много раненых, среди которых младенец. Так, сегодня около 4 утра в городе Запорожье прогремели по меньшей мере 4 взрыва. Позже начальник ОВА Иван Федоров сообщил, что россияне сбросили 4 ракеты на жилищный сектор города. Люди оказались под завалами, а среди раненых – 4 работника ГСЧС и двухмесячный ребенок. Пятеро человек в тяжелом состоянии из-за вражеских обстрелов.

Уже утром глава ОВА сообщил о гибели 47-летнего мужчины и увеличении количества раненых до 16 человек. Иван Федоров опубликовал фото и видео, на котором видно разрушение жилых домов, повреждение автомобилей, в том числе служебного автомобиля спасателей, скорее всего, была применена тактика повторного удара, уже по спасательной операции.