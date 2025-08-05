Взрывы в России: в какой области было громче всего

В ночь на вторник 5 августа неопознанные дроны атаковали железнодорожную станцию Тацинская, что в Ростовской области.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Местные жители сообщали в соцсетях, что в результате атаки на объекте произошел пожар. Местные заявляют, что видели минимум шесть неизвестных дронов по которым работала российская ПВО.

Российский телеграмм-канал ASTRA провел геолокацию кадров, опубликованных очевидцами в социальных сетях, и подтвердил, что они действительно были сняты на станции Тацинская в Ростовской области. В частности, об этом свидетельствует характерная красная водонапорная башня. На изображениях заметно местный элеватор, расположенный неподалеку от пожара.

Согласно открытым данным, через этот логистический центр осуществляется транспортировка продукции нефтяной базы, а также погрузка зерна с близлежащего элеватора.

Читайте также на портале "Комментарии" — в результате взрывов в Волгоградской области России был выведен из строя магистральный газопровод "Центральная Азия – Центр". Об этом пишет ряд СМИ, ссылаясь на собеседников в Силах безопасности и обороны.

Также издание "Комментарии" сообщало – в ночь на 2 августа в ряде регионов России раздались сильные взрывы, сопровождавшиеся работой систем противовоздушной обороны агрессора. Местные сообщали об атаке беспилотников и крупных пожарах на нефтеперерабатывающих заводах, взрывах на радиозаводах и возле военного аэродрома.

В социальных сетях появились видео крупного пожара, вероятно, на территории Новокуйбишевского НПЗ в Самарской области. На кадрах слышны звуки, похожие на работу беспилотников и работу систем противовоздушной обороны. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил удар беспилотников по Новокуйбишевску.



