Взрывы в РФ и оккупированном Крыму, не работает аэропорт: что происходит

На территории России и временно оккупированного Крыма раздаются взрывы. Сообщается об атаке беспилотников.

Фото портал "Комментарии"

Об атаке на несколько регионов РФ и оккупированном Крыму сообщил руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Российское издание "ТАСС" сообщает о плотной атаке беспилотников. Отмечается, что силы ПВО уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря, две воздушные цели сбиты в районе Балаклавы и Инкермана в Севастополе.

Тем временем Росавиация сообщила о введенных мерах ограничения — временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи.

Напомним, что вражеские войска активизировали подготовку к очередному массированному обстрелу с привлечением стратегической авиации. Об этом, как сообщал портал "Комментарии", свидетельствует возобновление рейсов самолетов Ил-76 на авиабазу "Энгельс-2", где базируются самолеты.

С момента последней массированной атаки 28 ноября на "Энгельс-2" зафиксировано уже 4 рейса транспортных самолетов Ил-76. Борта прибывали 28 ноября, два — 6 декабря и один 7 декабря. "Вероятно, началось накопление крылатых ракет для дальнейшего применения", — говорится в сообщении платформы Tracking.

Российская Федерация не отказывается от цели уничтожить энергосистему Украины. Об этом в Брюсселе заявил Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Российские войска, вероятно, проводят активную подготовку к очередному обстрелу Украины.

Также враг не успевает проверять изготовленные ракеты. Сколько самолетов находилось на авиабазах стратегической авиации в начале декабря, можно узнать подробнее по ссылке.







