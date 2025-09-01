Во временно оккупированном Крыму бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" смогли поразить авиабазу российских захватчиков в Гвардейском, недалеко от Симферополя. Вся операция проводилась с помощью дронов – успешно поражены два вражеских вертолета Ми-8.

Взрывы в Крыму: разведчики ГУР подстрелили «жирные» цели

Примерная стоимость выведенных из строя вертолетов составляет от 20 до 30 миллионов долларов.

"Неутешительный финал встретил также московитский военный буксир, вероятно БУК-2190, в бухте Севастополя ― во время воздушной атаки против захватчиков на полуострове украинские разведчики направили в судно соответствующую боеголовку", – сообщили в ГУР.

Отмечается, что рейдовый буксир входит в состав т.н. ПДСС (подводных диверсионных сил и средств). Это подразделение высококвалифицированных водолазов-разведчиков, на подготовку которых тратят значительные финансовые и временные ресурсы, а также обеспечивают наилучшую оснастку.

Поражение буксира существенно ограничивает боевые возможности элитного российского подразделения, отмечают подопечные Буданова.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 30 августа украинские военные совершили удачную атаку на аэропорт Симферополя, в результате которой уничтожены два российских вертолета. Об этом сообщили аналитики проекта AviVector, занимающиеся спутниковой разведкой авиабаз.

По данным AviVector, 30 августа около 06:30 по UTC российские мониторинговые ресурсы зафиксировали движение украинских беспилотников в направлении Симферополя. Позже в соцсетях появились кадры пожара вблизи аэропорта. Аналитики сравнили спутниковые снимки до и после атаки и пришли к выводу, что удар был результативным.