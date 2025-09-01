logo

Взрывы в Крыму: разведчики ГУР подстрелили «жирные» цели
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрывы в Крыму: разведчики ГУР подстрелили «жирные» цели

Два Ми-8 и вражеское судно ― бойцы ГУР продолжают бить по военным объектам оккупантов в Крыму

1 сентября 2025, 11:26
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Во временно оккупированном Крыму бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" смогли поразить авиабазу российских захватчиков в Гвардейском, недалеко от Симферополя. Вся операция проводилась с помощью дронов – успешно поражены два вражеских вертолета Ми-8.

Примерная стоимость выведенных из строя вертолетов составляет от 20 до 30 миллионов долларов.

"Неутешительный финал встретил также московитский военный буксир, вероятно БУК-2190, в бухте Севастополя ― во время воздушной атаки против захватчиков на полуострове украинские разведчики направили в судно соответствующую боеголовку", – сообщили в ГУР.

Отмечается, что рейдовый буксир входит в состав т.н. ПДСС (подводных диверсионных сил и средств). Это подразделение высококвалифицированных водолазов-разведчиков, на подготовку которых тратят значительные финансовые и временные ресурсы, а также обеспечивают наилучшую оснастку.

Поражение буксира существенно ограничивает боевые возможности элитного российского подразделения, отмечают подопечные Буданова.

Взрывы в Крыму: разведчики ГУР подстрелили «жирные» цели - фото 2
Взрывы в Крыму: разведчики ГУР подстрелили «жирные» цели - фото 3

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 30 августа украинские военные совершили удачную атаку на аэропорт Симферополя, в результате которой уничтожены два российских вертолета. Об этом сообщили аналитики проекта AviVector, занимающиеся спутниковой разведкой авиабаз.

По данным AviVector, 30 августа около 06:30 по UTC российские мониторинговые ресурсы зафиксировали движение украинских беспилотников в направлении Симферополя. Позже в соцсетях появились кадры пожара вблизи аэропорта. Аналитики сравнили спутниковые снимки до и после атаки и пришли к выводу, что удар был результативным.



