Взрывы в Криворожском районе: враг снова атаковал город

В пределах Криворожского района Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Как сообщают местные СМИ, Россия применила баллистическую ракету "Искандер-М". Угроза новых ударов сохраняется на всей территории Украины, пока сигнал тревоги не будет отменен.

В Кривом Роге прогремели взрывы: что известно

Кроме того, мониторинговые каналы сообщают, что существует угроза применения межконтинентального вооружения с Юга. В настоящее время активна 1х межконтинентальная установка РС-26 "Рубеж" на территории полигона Капустин Яр, Астраханская область.

"Воздушное пространство над полигоном "Капустин Яр" (Астраханская область), откуда пускают межконтинентальные ракеты, снова закрыто для любого типа авиации", — отметили мониторы.

Ранее "Комментарии" писали, что вся Украина "красная" из-за объявления воздушной тревоги в связи с угрозой баллистики.

"Комментарии" писали, что сегодня в Одесской области прогремели взрывы, как и всколыхнули Белгород-Днестровский район. Предварительно, российские войска применили баллистические ракеты "Искандер-М", нанеся очередной удар с юга.

Напомним, что "Комментарии" также сообщили, что сегодня в 08:31 в Харькове раздался мощный взрыв . Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердили, что город под обстрелом окупантов и призвали всех находиться в укрытиях.