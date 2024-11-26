Взрывы в Криворожском районе: враг снова атаковал город

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Черновалова Кристина
В пределах Криворожского района Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Как сообщают местные СМИ, Россия применила баллистическую ракету "Искандер-М". Угроза новых ударов сохраняется на всей территории Украины, пока сигнал тревоги не будет отменен.
В Кривом Роге прогремели взрывы: что известно
Кроме того, мониторинговые каналы сообщают, что существует угроза применения межконтинентального вооружения с Юга. В настоящее время активна 1х межконтинентальная установка РС-26 "Рубеж" на территории полигона Капустин Яр, Астраханская область.
Ранее "Комментарии" писали, что вся Украина "красная" из-за объявления воздушной тревоги в связи с угрозой баллистики.
"Комментарии" писали, что сегодня в Одесской области прогремели взрывы, как и всколыхнули Белгород-Днестровский район. Предварительно, российские войска применили баллистические ракеты "Искандер-М", нанеся очередной удар с юга.
Напомним, что "Комментарии" также сообщили, что сегодня в 08:31 в Харькове раздался мощный взрыв . Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердили, что город под обстрелом окупантов и призвали всех находиться в укрытиях.
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