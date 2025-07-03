Взрывы в Киеве: что известно (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Киеве и других регионах Украины раздается воздушная тревога из-за массированной атаки "шахедов", также добавилась угроза баллистических ударов с востока. В Киеве работает ПВО, раздаются мощные взрывы в разных районах столицы.

Шахеды снова атакуют Киев

По данным мониторинговых каналов, над Украиной сейчас более 90 БПЛА и заходят еще с разных направлений.

Как сообщили в КГГА , силы ПВО работают на левом берегу города. Вражеские БПЛА еще заходят в столицу.

"Вызов медиков в Оболонский район. Там, предварительно, обломки БПЛА рухнули на крышу жилого дома. Медики и спасатели направляются на место", – говорится в сообщении.

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