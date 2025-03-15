Взрывы в Чернигове: ударный дрон попал в многоэтажный дом

В Чернигове 15 марта около 22 часов в Чернигове раздался взрыв. Вражеские войска атаковали город ударными дронами. Во время атаки российских БПЛА взорвался "Шахед".

Иллюстративное фото

Начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский рассказал, что дрон попал в пятиэтажное здание. На месте взрыва есть пожар. Работают все спасательные службы, сообщает издание "Суспільне".

Между тем, в Воздушных силах ВС Украины по состоянию на 22:00 сообщили: “Чернигов угроза применения ударных БпЛА! Возможна работа ПВО. Находитесь в укрытиях!”.

Отметим, что вражеские войска запустили ударные дроны по нескольким направлениям.

По состоянию на 21:00 в Воздушных силах ВС Украины сообщали о фиксации дронов:

в Черном море. Курсом на Одесщину в направлении Черноморска,

на севере Днепропетровской области. Курсом северо-западным на Полтавщину,

на юге и севере Полтавской области. Курсом северо-западным в Киевской и Черкасской областях,

на западе Черниговской области. Курсом юго-западным в Киевской области,

на севере Черкасской области. Курсом западным в Киевской области.

Напомним, что в четверг, 13 марта, вражеские войска обстреляли Харьков. В городе, как писал портал "Комментарии", раздалось несколько взрывов.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов. Основянский район. В результате падения в землю на открытой территории повреждено остекление трех частных домов, пожара не было. В результате еще одного попадания в этом же районе возник пожар в нежилой постройке.

Немышлянский район. Падение обломков на открытой территории.

Новобаварский район. Попадание БпЛА в дерево. Без пострадавших.



