Взрывы ночью: россияне сообщили, куда целились

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Недилько Ксения
Сегодня ночью оккупанты атаковали Украину беспилотниками. Во многих областях велась боевая работа по вражеским БПЛА, из-за чего местные жители могли слышать взрывы.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Россияне же сообщают, что поразили военные объекты в Полтавской области.
"Взрыв прогремел в Полтавской области у авиабазы, используемой для ремонта авиации и заправки ракет ВСУ, заявили РИА Новости в пророссийском подполье.
Там же сообщили, что у автомобильного завода в городе Кременчуг, где "проходит подготовку" техника НАТО, был нанесен удар.", – пишет прокремлевское издание РИА Новости.
Отметим, что официальной информации о попаданиях в Полтавской области нет. Местные паблики сообщали об атаке БпЛА населенных пунктов Полтавщины, в самой Полтаве и Кременчуге раздавались взрывы, работала ПВО, как и во многих других областях Украины в эту ночь.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты снова обвиняют Украину, врут, что бьют только по "военным объектам".
"В Сумах украинское ПВО отработало ракетами по жилому дому". Такое тиражируют пропагандистские z-каналы Telegram, пишет Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.
На самом деле: эти "заявления" фейкеров – продолжение лживого нарратива о "кривой украинской ПВО", которым оккупанты пытаются скрыть и переложить ответственность за свои военные преступления на жертву. На деле, утром вражеский Shahed попал в многоквартирный дом и унес жизни девяти человек. В течение 19 часов спасатели разбирали завалы, доставая из-под развалин тела.
Травмированы 13 человек, среди которых 8-летняя девочка. Повреждены 2 многоквартирных дома и более 20 автомобилей.
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