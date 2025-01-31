Взрывы ночью: россияне сообщили, куда целились

Сегодня ночью оккупанты атаковали Украину беспилотниками. Во многих областях велась боевая работа по вражеским БПЛА, из-за чего местные жители могли слышать взрывы.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Россияне же сообщают, что поразили военные объекты в Полтавской области.

"Взрыв прогремел в Полтавской области у авиабазы, используемой для ремонта авиации и заправки ракет ВСУ, заявили РИА Новости в пророссийском подполье.

Там же сообщили, что у автомобильного завода в городе Кременчуг, где "проходит подготовку" техника НАТО, был нанесен удар.", – пишет прокремлевское издание РИА Новости.

Отметим, что официальной информации о попаданиях в Полтавской области нет. Местные паблики сообщали об атаке БпЛА населенных пунктов Полтавщины, в самой Полтаве и Кременчуге раздавались взрывы, работала ПВО, как и во многих других областях Украины в эту ночь.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты снова обвиняют Украину, врут, что бьют только по "военным объектам".

"В Сумах украинское ПВО отработало ракетами по жилому дому". Такое тиражируют пропагандистские z-каналы Telegram, пишет Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

На самом деле: эти "заявления" фейкеров – продолжение лживого нарратива о "кривой украинской ПВО", которым оккупанты пытаются скрыть и переложить ответственность за свои военные преступления на жертву. На деле, утром вражеский Shahed попал в многоквартирный дом и унес жизни девяти человек. В течение 19 часов спасатели разбирали завалы, доставая из-под развалин тела.

Травмированы 13 человек, среди которых 8-летняя девочка. Повреждены 2 многоквартирных дома и более 20 автомобилей.