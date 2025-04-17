Взрывы на Запорожской АЭС: Гросси выступил с заявлением

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Slava Kot
Генеральный директор Международного агентства по ядерной безопасности (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что военные действия на войне в Украине продолжают происходить вблизи ядерных объектов, в частности, Запорожской АЭС.
Атомная электростанция. Фото из открытых источников
16 апреля МАГАТЭ опубликовала новый отчет по ситуации в Украине. В нем Рафаэль Гросси указал, что вблизи ЗАЭС были слышны регулярные взрывы на разном расстоянии, а также обстрелы. По его словам, военные действия вблизи атомных объектов представляют серьезную угрозу.
МАГАТЭ осуществляет надзор за пятью основными ядерными объектами в Украине, а также поставляет некоторое оборудование и оказывать техническую помощь. Однако Россия отказывает в доступе к некоторым частям помещений во время обходов на ЗАЭС.
Кроме ЗАЭС специалисты МАГАТЭ посетили Чернобыльскую АЭС, где зафиксировали состояние объекта после атаки дронами, которая произошла в середине февраля. По их данным на атомной электростанции не зафиксированы выбросы радиоактивных веществ.
Что касается Южноукраинской АЭС, то специалисты МАГАТЭ обнаружили 5 беспилотников на расстоянии всего 2 км от атомной электростанции. Кроме того, они отмечают, что на обоих объектах почти ежедневно раздавались сигналы воздушной тревоги из-за атак России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина обратилась к МАГАТЭ из-за удара дрона РФ по Чернобыльской АЭС.
Также "Комментарии" писали, что МАГАТЭ провело ротацию на ЗАЭС через Крым без согласия Украины.
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