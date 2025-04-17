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Взрывы на Запорожской АЭС: Гросси выступил с заявлением

Отчет МАГАТЭ обнаружил, что на ЗАЭС за последнюю неделю почти ежедневно раздавались взрывы.

сегодня, 12:22
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Slava Kot

Генеральный директор Международного агентства по ядерной безопасности (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что военные действия на войне в Украине продолжают происходить вблизи ядерных объектов, в частности, Запорожской АЭС.

Взрывы на Запорожской АЭС: Гросси выступил с заявлением

Атомная электростанция. Фото из открытых источников

16 апреля МАГАТЭ опубликовала новый отчет по ситуации в Украине. В нем Рафаэль Гросси указал, что вблизи ЗАЭС были слышны регулярные взрывы на разном расстоянии, а также обстрелы. По его словам, военные действия вблизи атомных объектов представляют серьезную угрозу.

МАГАТЭ осуществляет надзор за пятью основными ядерными объектами в Украине, а также поставляет некоторое оборудование и оказывать техническую помощь. Однако Россия отказывает в доступе к некоторым частям помещений во время обходов на ЗАЭС.

Кроме ЗАЭС специалисты МАГАТЭ посетили Чернобыльскую АЭС, где зафиксировали состояние объекта после атаки дронами, которая произошла в середине февраля. По их данным на атомной электростанции не зафиксированы выбросы радиоактивных веществ.

Что касается Южноукраинской АЭС, то специалисты МАГАТЭ обнаружили 5 беспилотников на расстоянии всего 2 км от атомной электростанции. Кроме того, они отмечают, что на обоих объектах почти ежедневно раздавались сигналы воздушной тревоги из-за атак России.

"Ситуация с ядерной безопасностью и безопасностью в Украине остается нестабильной. Это очень четко видно из ежедневных отчетов наших команд на местах. Военные действия все еще проводятся вблизи ядерных объектов, постоянно подвергающих их безопасности. Наша работа по предотвращению ядерной аварии далека от завершения", — сказал Гросси.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина обратилась к МАГАТЭ из-за удара дрона РФ по Чернобыльской АЭС.

Также "Комментарии" писали, что МАГАТЭ провело ротацию на ЗАЭС через Крым без согласия Украины.



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Источник: https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/update-286-iaea-director-general-statement-on-situation-in-ukraine
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