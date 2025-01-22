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Взрывы и попадания в дом: более 200 человек были эвакуированы из квартир

Обстрел Николаева: есть разрушения и раненые

сегодня, 07:46
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Недилько Ксения

Вчера поздно вечером оккупанты атаковали Николаев ударными дронами. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Взрывы и попадания в дом: более 200 человек были эвакуированы из квартир

Попадание в дом в Николаеве. Фото: ГСЧС Украины

Среди пострадавших в результате атаки — 74-летняя женщина, которую госпитализировали в больницу, и мужчина с острой реакцией на стресс. Ему оказали первую помощь, от госпитализации отказался.

Частично разрушен мансардный этаж многоквартирного дома. Пожар в квартире на шестом этаже ликвидирован. Из дома эвакуировали 200 человек, пока все вернулись в свои дома.

Взрывная волна повредила оконное остекление в 4 многоквартирных и 1 частном жилом доме.

Кроме того, спасатели потушили пожар камыша на значительной площади. Повреждены двери и окна в челночном кооперативе. Есть повреждения в частном доме, админздания, уничтожены автомобили. Устранено возгорание мусора и сухой травы.

Все пожары ликвидированы. Развернут пункт экстренной психологической помощи, где работают психологи ГСЧС и полиции.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что вчера оккупанты атаковали Харьков и Днепр. Были задействованы БПЛА "Молния-2", а также баллистические ракеты "Искандер".

В Харькове беспилотник попал в район плотной жилой застройки, из-за чего один человек получил острую реакцию на стресс, а в районе попадания были значительные разрушения.

В Днепре и Синельниковском районе попало 4 баллистических ракеты. Из-за чего была повреждена железная дорога, учебное заведение, жилые дома, автомобили и другая инфраструктура. Ранения получили двое мужчин, работники железной дороги.

Взрывы и попадания в дом: более 200 человек были эвакуированы из квартир - фото 2
Взрывы и попадания в дом: более 200 человек были эвакуированы из квартир - фото 3
Взрывы и попадания в дом: более 200 человек были эвакуированы из квартир - фото 4
Взрывы и попадания в дом: более 200 человек были эвакуированы из квартир - фото 5



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