Взрывы и огонь: какой важный объект в РФ атаковали дроны ГУР за 1400 км

Как передает портал "Комментарии", в столице российского Башкортостана Уфе беспилотники ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл", после чего вспыхнул пожар.

Удар по НПЗ в Уфе. Фото: из открытых источников

Глава республики Башкортостан Радий Хабиров заявил, что беспилотники атаковали предприятие "Башнефти". Один из БпЛА был сбит, "получил повреждения и упал на территории завода".

"Производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар, который в настоящее время ликвидируют", – написал чиновник в Телеграмм.

После этого был сбит еще один БпЛА. По словам Хабирова, "масштаб последствий его падения пока уточняется".

Вместе с тем, в соцсетях сообщали, что пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода "Башнефть-Новойл". Завод расположен примерно в 1400 км от границы с Украиной.

Позже, ссылаясь на источники в Главном управлении разведки, СМИ сообщили, что НПЗ "Башнафта-Новойл" атаковали дроны ГУР.

По данным источников, после прилета дронов-камикадзе на территории объекта прогремели мощные взрывы и начался масштабный пожар.

По предварительным данным, в результате взрывов значительные повреждения получила, в частности, вакуумная колонна первичной переработки нефти.

Местные жители в соцсетях сообщили о пролете дронов над городом, а затем — о взрывах и пожаре на территории НПЗ. В республике ввели режим "угроза БпЛА", приостановили работу аэропорта "Уфа", а в самом городе отключили мобильный интернет.

