Взрыв в Полтаве: оккупанты ударили по учебному подразделению

Сегодня, 4 июня, враг нанес ракетный удар по территории Полтавской области. Перед этим была объявлена воздушная тревога в связи с пусками баллистики с северного направления, а в Полтаве раздался взрыв около 13:47.

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По данным пресс-службы Сухопутных войск ВСУ, прилет баллистики произошел по территории одного из учебных подразделений на Полтавщине.

"Благодаря своевременно принятым и тщательно продуманным мерам безопасности, разработанным для защиты жизни и здоровья военнослужащих в условиях постоянной угрозы ракетных и воздушных атак со стороны агрессора на тыловые районы, удалось избежать худшего. Комплекс превентивных действий, включая рассредоточение личного состава, использование укрытий и соблюдение протоколов безопасности во время воздушной тревоги, позволил сохранить жизнь военнослужащих, на момент удара находившихся на полигоне, выполняя учебные задания", – отметили там.

Тем не менее, в Сухопутных войсках сообщили о раненых.

"Всем пострадавшим оперативно предоставляется вся необходимая квалифицированная медицинская помощь в специализированных медицинских учреждениях. Врачи делают все возможное для их скорейшего выздоровления. Для детального выяснения всех обстоятельств происшествия и оценки причиненного ущерба создана специальная комиссия. Результаты расследования будут обнародованы после завершения ее работы", – говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый подавал рапорт на увольнение после удара России по 239-му полигону на Днепропетровщине.