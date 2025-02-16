Взрыв в Николаеве 14 октября унес жизни трех военных Центра противоминной деятельности

В результате теракта, который произошел 14 февраля в Николаеве, погибли трое военнослужащих Центра противоминной деятельности — Вадим Елисеев, Елена Ключникова и Евгений Сирык. Об этом сообщила пресс-служба Центра.

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"С глубокой грустью извещаем о трагической гибели трех наших героев, которые отдали свою жизнь, исполняя свой долг перед Родиной. Из-за этого жестокого террористического акта Украина потеряла отважных воинов и верных защитников родной земли. жителей, нейтрализуя минные угрозы и спасая жизнь.

Коллеги погибших выражают глубокое соболезнование их семьям, близким и собратьям:.

"Вечная память героям, которые не вернулись домой, но всегда будут оставаться в наших сердцах", — подчеркнули они.

Как стало известно, произошедший 14 февраля в Николаеве взрыв "неизвестного предмета" привел к гибели двух человек и ранению восьми.

В сети появилось видео, на котором виден момент взрыва, произошедшего после того, как возле военных остановилась женщина в красной одежде. По информации из собственных источников "Полтавщины", женщина, которая организовала теракт, приехала в Николаев из Полтавщины, из Горишних Плавней, оставив ребенка в хостеле, ожидавшего ее возвращения.

Тем временем вражеские Telegram-каналы распространяют фейковую информацию, что взрыв 14 февраля был местью сотрудникам ТЦК и СП погибшей женщины за мобилизацию ее сына.

Как уже писали "Комментарии", 29 марта 2022 года Николаевщина пережила одну из самых страшных атак, когда кафиры нанесли ракетный удар по зданию Николаевского областного совета. По результатам расследования, процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении генерал-майора армии РФ, отдавшего приказ на это преступление.