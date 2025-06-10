Уполномоченный Президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк прокомментировал новый, 18-й пакет санкций Европейского Союза, выразив сдержанное удовлетворение, но также и определенное разочарование. По его словам, документ не включает ограничения в отношении российских морских терминалов, а также содержит санкции только против ограниченного количества судов теневого флота РФ.

Санкции против РФ. Фото: Reuters

Власюк отметил, что, хотя пакет и стал шагом вперед, потенциал для более решительных действий остался нереализованным. Он отметил, что по сравнению с начальными версиями документа финальная редакция выглядит значительно сильнее, в частности благодаря украинскому вкладу. По его словам, около 200 пунктов, касающихся российского оборонно-промышленного комплекса, были добавлены на основе украинских аналитических материалов и доказательств обхода санкций.

В то же время, он обратил внимание, что международные партнеры традиционно сосредотачиваются на энергетическом, военно-промышленном и финансовом секторах РФ, но реагируют довольно осторожно, когда речь идет о действительно действенных шагах — в частности, блокирования теневого флота России.

"Да, 77 танкеров под санкциями — это что-то, но в контексте общего масштаба — недостаточно. Часть этих судов продолжает работать на Россию даже под ограничениями. Мы ожидали не только санкций против судов, но и ограничений для морских терминалов РФ, однако этого шага так и не сделано. Это вызывает разочарование", — подвергается разочарованию.

Как уже писали "Комментарии", украинский народ уже более 1200 дней героически противостоит полномасштабному наступлению России на собственную территорию. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Válasz Online ответил на вопрос, как долго Украина сможет продолжать обороняться.