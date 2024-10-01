logo

BTC/USD

61039.42

ETH/USD

2460.28

LTC/USD

63.58

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

46.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Выживание Украины не гарантировано: союзники слабые и ненадежные
commentss НОВОСТИ Все новости

Выживание Украины не гарантировано: союзники слабые и ненадежные

Союзники Украины ненадежны, спасти страну могут только Силы обороны

1 октября 2024, 16:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Украина имеет слабых и ненадежных партнеров, хотя и регулярно благодарит их за то, что они смогли сделать, говорит предприниматель, общественный деятель Валерий Пекарь.

Выживание Украины не гарантировано: союзники слабые и ненадежные

Украина

"В этом мире у нас все союзники слабы, ненадежны, неуверенны и сбиты с толку. Так что у нас никого нет, кроме Сил обороны Украины, на кого можно было бы положиться", — отметил Пекарь.

По его словам, каждому очень важно это понять, потому важно либо служить, либо помогать армии донатами.

"Наше выживание не гарантировано. Единственная сила, которая может этому помочь, — Силы обороны Украины", — говорит Пекарь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США пытаются спасти Россию от поражения и распада. Кроме того, известно, что НАТО в обмен на территории это то, о чем было не принято особо говорить ранее в качестве способа завершения войны, но теперь начало формализовываться. С подачи Financial Times сегодня стало известно, что президент США Джо Байден может дать согласие изменить статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как покинет свой пост в январе 2025 года. При этом, добавляет эксперт, Марк Рютте, новый генсек НАТО, сделал оптимистическое заявление об обязанности НАТО сделать свою часть работы в выполнении обязательств перед Украиной. В этой формуле завершение войны не имеет ничего сенсационного. Еще в январе 2023 года уже покойный Киссинджер, когда заявил, что членство Украины в НАТО было бы уместным результатом. Кроме того, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в 2023 году высказывал предложение о присоединении Украины к альянсу, но без оккупированных Россией территорий.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/valerii.pekar/posts/pfbid023EjpGJUX3wVkBq8J5q7kCby3BsewCnUYc1ARUdTdQjagJdjjwf2edM6ZqzwH7rnXl
Теги:

Новости

Все новости