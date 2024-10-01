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Ткачик Олеся
Украина имеет слабых и ненадежных партнеров, хотя и регулярно благодарит их за то, что они смогли сделать, говорит предприниматель, общественный деятель Валерий Пекарь.
Украина
По его словам, каждому очень важно это понять, потому важно либо служить, либо помогать армии донатами.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США пытаются спасти Россию от поражения и распада. Кроме того, известно, что НАТО в обмен на территории это то, о чем было не принято особо говорить ранее в качестве способа завершения войны, но теперь начало формализовываться. С подачи Financial Times сегодня стало известно, что президент США Джо Байден может дать согласие изменить статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как покинет свой пост в январе 2025 года. При этом, добавляет эксперт, Марк Рютте, новый генсек НАТО, сделал оптимистическое заявление об обязанности НАТО сделать свою часть работы в выполнении обязательств перед Украиной. В этой формуле завершение войны не имеет ничего сенсационного. Еще в январе 2023 года уже покойный Киссинджер, когда заявил, что членство Украины в НАТО было бы уместным результатом. Кроме того, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в 2023 году высказывал предложение о присоединении Украины к альянсу, но без оккупированных Россией территорий.
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