Украина имеет слабых и ненадежных партнеров, хотя и регулярно благодарит их за то, что они смогли сделать, говорит предприниматель, общественный деятель Валерий Пекарь.

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"В этом мире у нас все союзники слабы, ненадежны, неуверенны и сбиты с толку. Так что у нас никого нет, кроме Сил обороны Украины, на кого можно было бы положиться", — отметил Пекарь.

По его словам, каждому очень важно это понять, потому важно либо служить, либо помогать армии донатами.

"Наше выживание не гарантировано. Единственная сила, которая может этому помочь, — Силы обороны Украины", — говорит Пекарь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США пытаются спасти Россию от поражения и распада. Кроме того, известно, что НАТО в обмен на территории это то, о чем было не принято особо говорить ранее в качестве способа завершения войны, но теперь начало формализовываться. С подачи Financial Times сегодня стало известно, что президент США Джо Байден может дать согласие изменить статус заявки Украины на членство в НАТО до того, как покинет свой пост в январе 2025 года. При этом, добавляет эксперт, Марк Рютте, новый генсек НАТО, сделал оптимистическое заявление об обязанности НАТО сделать свою часть работы в выполнении обязательств перед Украиной. В этой формуле завершение войны не имеет ничего сенсационного. Еще в январе 2023 года уже покойный Киссинджер, когда заявил, что членство Украины в НАТО было бы уместным результатом. Кроме того, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в 2023 году высказывал предложение о присоединении Украины к альянсу, но без оккупированных Россией территорий.



