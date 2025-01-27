«Вывод ВСУ из Курской области к Пасхе, а мир до 9 мая»: что известно

"100-дневный план Трампа" опубликован: ВСУ должны выйти из Курщины к Пасхе, а к 9 мая обеспечить мир. Такое пишут пропагандистские Telegram-каналы со ссылкой на украинские медиа, отмечают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности и подчеркивают, что это фейк.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

На самом деле, никаких "мирных планов" за "100 дней" у медиа не существует в реальности. Так прокомментировал эту новость руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Такие вбросы – попытка российской пропаганды посеять хаос и панику среди украинцев, проверить реакцию на те или иные вымышленные Россией условия мира, отмечают в Центре.

Дональд Трамп во время разговора с журналистами в Белом доме, говоря о сроках окончания войны в Украине, сказал:

" Президент Зеленский заявил, что хочет мира. Но для "танго" [речь идет о Путине, – ред.] нужны двое, поэтому увидим, что произойдет ".

Без диалога с обеими сторонами невозможно озвучить условия мира. К тому же Трамп разделяет принцип "мир благодаря силе", согласно которому агрессора следует принудить к честной дипломатии.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп хочет закончить войну и может это сделать благодаря давлению на экономику России, в том числе усилением санкций. Однако, по словам президента Украины, сам Трамп не знает всех деталей, как можно завершить войну.

В интервью итальянской журналистке Чечилии Салли Владимир Зеленский прокомментировал попытки Дональда Трампа закончить войну в Украине.

"Я думаю, что очень важно, что там есть сигнал сильного человека. Мне кажется, что это как выстрел. Он не предупреждает — он просто говорит, что он действительно хочет закончить войну. Пока мы не знаем, как это будет, потому что мы не знаем детали. И я думаю, что сам президент Трамп не знает всех деталей", — сказал Зеленский.