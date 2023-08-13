Выступал перед ВСУ: украинский актер сбежал в Россию (ФОТО)

Молодой актер из Украины Глеб Михайличенко, игравший роли в кино и задействованный как театральный актер, уехал в Россию. Как только началась полномасштабная война, он обнародовал видеоролики на украинском языке. Теперь предатель мечтает построить свою карьеру в стране-агрессоре.

Глеб Михайличенко (фото из открытых источников)

О бегстве Михайличенко в социальных сетях сообщил режиссер Александр Жила. Он обнародовал скриншот с его TokTok-аккаунта, Михайличенко говорит по-русски и делает рекламу своих "услуг" для россиян.

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До этого позорного поступка у Глеба была работа на сцене киевского Театра юного зрителя на Липках.



Коллеги из Театра юного зрителя уже сказали свое мнение, им очень неудобно, что такой позорный поступок совершил их бывший работник. Вместе с тем администрация отмечает, что опальный работник бежал в Россию в то время, как уволился из театрального коллектива.

Сейчас Михайличенко совершают активный "пиар" в России. Он открыл свою киношколу и теперь старается подыскать клиентов с помощью местных изданий.





Поступок бывшего коллеги прокомментировала известная артистка Римма Зюбина. Она возмутилась его предательским уступком.

"А когда актер в 2022 году ездит с концертами к нашим военным, а в 2023 году оказывается в России. Это как? Мне кто-то может объяснить, что там в голове? Какая же мудрая сказочка "Красный Лис", и сколько еще волшебных перевоплощений до и после победы ожидает нас", — высказалась об этом Римма Зюбина.

В социальных сетях уступок бывшего украинца стал резонансным. Здесь отмечают: "Какое досадное самоубийство", "Это просто жесть".

Михайличенко только 25 лет. Известно, что он родился и жил в столице. Актерский диплом Михайличенко получал в КНУТКиТ имени И. К. Карпенко-Карого.

При этом он играл эпизодические роли в сериалах и работал в театре. Также снимался в больших мелодрамах "За витриной" и "Неуправляемая любовь".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что популярный рэпер сбежал в Россию