Прорыв ВСУ в Курской области, поначалу ставший унизительным ударом для России, постепенно теряет свой начальный импульс, тогда как на Донбассе россияне продолжают ускорять свое продвижение. Как сообщает The Economist, украинские военные выражают опасения, что у Генштаба нет четкого плана действий, что делать дальше.

Война в Украине

"Враг пришел в себя. В первые дни стрельба была хаотичной. Сейчас нам противостоят профессиональные артиллеристы, кажется, из морской пехоты", — рассказал о ситуации на Курском фронте водитель бронемашины по имени Сергей, который служит в 80-й бригаде.

Как отмечает издание, украинские войска продолжают движение вперед, используя системы радиоэлектронной борьбы и маскировку летней зеленью, но темпы наступления снижаются. Россияне, которые сначала готовили укрепление на подступах к Курской и Курской АЭС, теперь строят оборонные линии ближе к позициям ВСУ.

Боец с позывным "Детектив" отметил, что операция в Курской области показала способность Украины нивелировать численное преимущество России. В комплексе с ударами в глубь России это демонстрирует потенциал Украины при отмене западных ограничений на использование оружия. Однако, как пишет The Economist, Курская операция не смогла отвлечь российские силы от наступления на Покровск.

"Украинская оборона у Покровска ослабевает, а российские войска быстро продвигаются вдоль ключевой железнодорожной ветви с востока. Это подчеркивает слабые места украинских укреплений", — отмечает издание.

Одной из главных причин проблем украинской обороны есть недостаток укреплений или людей для их удержания. Офицер одной из инженерных частей ВСУ считает, что отсутствие четкого плана и неэффективное управление Генштаба влияют на ситуацию.

Издание подчеркивает, что сложности на Донбассе вызывают обеспокоенность использованием ограниченных резервов Украины. Боец с позывным "Боцман", участвующий в операциях на Курской дуге, заявил, что Украина готовит новый этап в своей операции и у врага будет больше неожиданностей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Сырский якобы решил усилить Покровское направление военными, которые не были в боях.



