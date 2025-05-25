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Высокопоставленная должность из Офиса президента взяла в руки автомат (ФОТО)

«Очень полезные практические знания плюс отличный заряд энергии», – заявила Ирина Верещук.

25 мая 2025, 21:25
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Лиля Воробьева

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук 25 мая прошла полноценный однодневный курс по подготовке граждан к национальному сопротивлению. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.

Высокопоставленная должность из Офиса президента взяла в руки автомат (ФОТО)

Ирина Верещук (фото из открытых источников)

Ирина Верещук отметила, что посетила один из центров подготовки, расположенный на территории Киевской области. По ее словам, на занятиях присутствовали мужчины и женщины всех возрастов и профессий. "Очень полезные практические знания плюс отличный заряд энергии", – отметила Верещук.

После завершения курса она поделилась своими выводами и подчеркнула, что "убедилась в двух ключевых вещах".

"Центры должны работать в каждом регионе и в каждом большом обществе. Инструкторами должны быть ветераны с реальным боевым опытом. Ибо они могут дать не только знания, но и "ментальную стойкость", – подчеркнула Верещук.

Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению должны заработать по всей территории Украины. Кабинет Министров уже принял соответствующее постановление, регламентирующее порядок создания и деятельности таких центров, а также устанавливает требования к их функционированию.

Высокопоставленная должность из Офиса президента взяла в руки автомат (ФОТО) - фото 2
Высокопоставленная должность из Офиса президента взяла в руки автомат (ФОТО) - фото 3
Высокопоставленная должность из Офиса президента взяла в руки автомат (ФОТО) - фото 4

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что заступница главы ОП Андрея Ермака Ирина Верещук 10 сентября начала работу в Офисе президента Украины. Как рассказала Ирина Верещук, во время деятельности в офисе Владимира Зеленского ее приоритетами будут: внутренне перемещенные; ветераны и члены их семей; дети; пленные, пропавшие без вести, семьи погибших; здравоохранение.

"Очень рассчитываю на поддержку народных депутатов и правительства. Буду благодарна за помощь от общественных организаций, волонтеров и международных гуманитарных организаций. Гуманитарная координационная сеть, которую мы с вами создали за последние два года, будет работать дальше", — подчеркнула замглавы Офиса президента.



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