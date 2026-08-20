"Вырисовывается кровавая геополитика": Мероприятие разоблачили в циничной сдаче Украины Путину

Российская армия продолжает использовать комбинированные удары по Украине, пытаясь перегрузить систему противовоздушной обороны. После очередной массированной атаки на Киев и область политолог Игорь Рейтерович обратил внимание на проблему дефицита ракет-перехватчиков для американских систем Patriot и подверг резкой критике позицию отдельных западных партнеров.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: slovoidilo

По его словам, Россия все активнее применяет баллистические ракеты, в частности, "Искандеры" и северокорейские KN, одновременно комбинируя их с крылатыми ракетами и ударными дронами. Такая тактика, по мнению эксперта, преследует цель перегрузить украинскую ПВО и увеличить вероятность попаданий.

"Россия пользуется просто той возможностью, что у Украины нет на сегодня достаточно ракет-перехватчиков для систем Patriot, чтобы эту баллистику сбивать. И на этом фоне особенно цинично выглядит позиция некоторых наших партнеров, имеющих эти ракеты на складах", — заявил Рейтерович.

Политолог подчеркнул, что аргументы союзников о необходимости хранить свои запасы не должны перечеркивать реальную угрозу. По его словам, российские ракеты, сегодня запускаемые по Украине, потенциально могут быть использованы против других европейских государств в будущем.

"Они могли бы передать Украине хотя бы часть этих ракет, прекрасно понимая: баллистические ракеты, отстрелянные по Украине, — это потенциально не отстрелянные эти же ракеты по ним в будущем, если Россия решит решить агрессию", — пояснил эксперт.

Отдельно Рейтерович подверг критике политику президента США Дональда Трампа в отношении Северной Кореи. По его мнению, попытка Вашингтона сохранить хорошие отношения с Пхеньяном выглядит особенно противоречиво на фоне использования Россией северокорейского оружия против Украины.

"Северокорейская баллистика продолжает лететь на Украину, не имеющую достаточного количества ракет ПВО, производящих собственно Соединенные Штаты Америки. Такая кровавая геополитика вырисовывается", — подчеркнул Рейтерович.

Портал "Комментарии" уже писал, что последние кадровые решения власти свидетельствуют о серьезных изменениях внутри украинского политического лагеря. Такое мнение высказал политолог Виктор Бобиренко, анализируя назначение Евгения Хмары министром обороны и повторное назначение Андрея Сибиги главой МИД. Эксперт считает показательной разницу в голосах парламента: за Сибигу проголосовали около 236 депутатов, в то время как кандидатуру Облака поддержали 312.