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"Выполняет план Путина": что следует понимать о стратегии Трампа

У Трампа нет плана завершения войны в Украине

сегодня, 21:16
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Марьян Ощановский

У президента США Дональда Трампа нет никакой четкой стратегии завершения российско-украинской войны, поэтому он выполняет план российского диктатора Владимира Путина, считает политолог Владимир Горбач.

"Выполняет план Путина": что следует понимать о стратегии Трампа

Трамп настаивает на прекращении огня. Фото из открытых источников

"Поскольку плана Трампа никогда не было, он принялся выполнять план Путина", — подчеркнул Владимир Горбач.

По словам политолога, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложили альтернативный мирный план, который, по всей вероятности, является последней надеждой найти компромисс между США и Европой и Украиной.

"Альтернативный план предлагают Макрон и Стармер, вроде бы согласованный с Зеленским. Это постепенно прекращение огня, обмен пленными и размещение европейских контингентов под видом миротворцев с прикрытием американцев с неба. На это вряд ли пойдут россияне, но это попытка перетащить Трампа на свою сторону. Пожалуй, последняя попытка", – отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики захватили 9 марта два населенных пункта в Курской области, которые контролировала украинская армия. По информации паблика, россияне продолжают наступать в Курской области РФ. При этом ВСУ пытаются выполнять поставленные задачи, несмотря на сверхсложные условия. "К сожалению, сегодня много кадров из Курщины, где противник продолжает продвигаться. Комментировать что-то просто нет желания. Главное сейчас — это жизнь тех, кто выполняет задачи до последнего", — говорится в сообщении Deep State.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Венса — Нейт — провел 2,5 года на передовой на войне в Украине. Как сообщает издание Le Figaro, брат Венса воевал как доброволец и участвовал в самых ожесточенных боях в Купянске, Бахмуте, Авдеевке и Покровске. Нейт критикует позицию своего двоюродного брата Джей Ди, ставшего близким соратником Дональда Трампа. Сообщается, что бывший морской пехотинец Нейт прибыл в Украину в марте 2022 года.



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Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.horbach/posts/pfbid02vT1veSUA7JTsKPtehYnwb3pgMEg6zzVASEbRSDrz1myvUPfKSyRqqkygdY7nPpcGl
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