Выплата денежного довольствия сохраняется не для всех военных в плену: кто в списке исключения

Спикер Полтавского областного территориального центра комплектования и соцподдержки Роман Истомин объяснил особенности начисления денежного довольствия для тех, кто оказался в плену или пропал без вести.

Выплаты военным

Роман Истомин заявил, что попавшие в российский плен украинские военные сохраняют за собой начисление денежного довольствия.

"За военнослужащими захваченными в плен или заложниками сохраняется выплата денежного довольствия. Военнослужащий имеет право составить в произвольной форме личное распоряжение, где он может указать каким лицам будет выплачиваться его денежное довольствие, или указать, что оно никому не выплачивается и ждет его в воинской части", — указывает Истомин.

По его словам, в случае отсутствия личного распоряжения денежное довольствие выплачивается жене или мужу военнослужащего, законным представителям малолетних, несовершеннолетних детей, детям с инвалидностью с детства независимо от возраста и родителям военнослужащего. В этом случае денежное довольствие выплачивается равными частями, но не превышает 50% общей суммы отчислений.

В случае отсутствия распоряжения и лиц, которым оно могло быть выплачено, следующими в списке идут совершеннолетние дети и родные братья и сестры военнослужащего. Однако в этом случае общая сумма выплат не превышает 20%. Остальные 80% остаются в воинской части и зачисляются на специальный счет – они ожидают возвращения военнослужащего. Если военнослужащий возвращается из плена, выплата его денежного довольствия родным прекращается и выплачивается ему.

Однако спикер Полтавского ТЦК отметил, что в некоторых случаях денежное довольствие для военных прекращается.

"Действие этого пункта не распространяется на военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен, самовольно покинувших военную часть или дезертировавших из вооруженных сил Украины", — добавил Истомин.

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