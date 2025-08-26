Вынудит россиян выйти из Украины: какой главный страх Путина в войне

Главной опаской Кремля сегодня является распространение боевых действий непосредственно на территорию России. Если Украина активизирует удары по военным объектам, это заметно отразится на общественных настроениях. В такой ситуации регионы РФ, в том числе Московская и Ленинградская области, будут значительно острее ощущать последствия войны. Об этом в эфире 24 Канала заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что такое развитие событий может существенно отразиться на отношении россиян к Владимиру Путину.

По словам Подоляка, если военные действия распространятся на территорию РФ в более широком масштабе, это повлечет за собой усиленное давление на Путина и изменит характер внутренних дискуссий в стране.

"Это не говорит о том, что они выйдут на улицы протестовать против войны. Но условные российские элиты в окружении Путина будут гораздо более заинтересованы в том, чтобы выходить из этой войны, фиксировать убытки", – подчеркнул советник.

Он отметил, что в настоящее время окружение Путина считает стоимость войны для себя невысокой, а цена выхода из нее слишком велика. Именно поэтому они готовы и дальше продолжать боевые действия. Более того, благодаря обслуживанию оккупационных структур многие получают доходы, превышающие довоенные. Поэтому удары по территории РФ становятся важным и психологическим фактором воздействия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин включил Бердянск и Мариуполь в список портов РФ. Министерство иностранных дел Украины осудило распоряжение правительства России от 22 августа 2025 года, которым морские порты временно оккупированных Бердянска и Мариуполя включены в список портов РФ, открытых для запада иностранных судов. Соответствующее заявление появилось на сайте МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что это решение ничтожно и расценивается как попытка легализовать оккупацию и закрепить незаконный контроль над украинскими территориями. В Сибигах отметили, что действия РФ являются грубым нарушением международного права, в частности Устава ООН, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и соответствующих резолюций Генассамблеи ООН.



