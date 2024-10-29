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«Выключает» город за городом: враг придумал новую тактику уничтожения энергетики

Россияне используют новую успешную тактику уничтожения украинской энергетики

сегодня, 09:56
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Ткачик Олеся

Экс-секретарь комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и безопасности, а также директор по адвокации в энергетическом секторе Международного центра украинской победы (ICUV) Виктория Войцицкая в эфире "Эспрессо" прокомментировала обстрелы объектов облэнерго со стороны России.

«Выключает» город за городом: враг придумал новую тактику уничтожения энергетики

Нет света

По ее словам, враг усилил удары по энергетическим объектам, обеспечивающим электроснабжение в приграничных регионах, граничащих с Россией. Речь идет, в частности, о Сумщине, Запорожской области, Харьковщине и городе Харькове. Сейчас, говорит эксперт, россияне атакуют объекты облэнерго, такие как подстанции, передающие электроэнергию непосредственно потребителям.

Она также подчеркнула, что Россия использует новую тактику, направленную на изоляцию отдельных регионов от электросети.

"Если зима 2022/2023 года были системы передачи Укрэнерго, то есть это наши магистральные объекты, весной этого года они били по нашей генерации. Сейчас выглядит то, что они используют некую "стратегию салями", отрывая от энергоснабжения, электроснабжения отдельные регионы, отдельные населенные пункты. Создавая им условия, где, к большому сожалению, происходят и отключение или частичная поставка электроэнергии", — считает Войцицкая.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия, вероятно, накапливает до 150 ракет разных типов для возможного массированного удара по Украине. Можно предположить, что ракеты, которые враг не применять для атак по Украине, Россия накапливает для массированного ракетного удара. По данным разных экспертов, есть информация о том, что Россия сегодня сохраняет потенциал от 100 до 150 ракет разных типов для массированного удара по Украине. В частности, ракеты класса воздуха-земля Х-101 и Х-555, а также крылатые и баллистические ракеты.




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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-vikoristovuyut-strategiyu-salyami-eksnardepka-voytsitska-pro-udari-rosiyan-po-energoobektakh
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