Выходные на Рождество и Новый год 2023: будут ли отдыхать украинцы

В нашей стране, где сейчас военное положение, установлены другие нормы по выходным. Здесь главная зависимость, на какой день выпадает государственный или церковный праздник.

Выходные на Рождество и Новый год 2023 (фото из открытых источников)

До войны, в стране переносился выходной на следующий рабочий день после праздника, когда он приходился на субботу или воскресенье.

В этом году Рождество западного обряда (25 декабря) выпадает в воскресенье, Новый год тоже. Рождество восточного обряда (7 января) – празднуем в субботу.

При этом 26 декабря 2022 года, 2 и 9 января 2023 года должны быть выходными. Однако сейчас в нашей стране военное положение продлено до 19 февраля 2023 года, переноса выходных не будет. Поэтому понедельники после праздников – рабочие дни.

Эти нормы относятся к работе государственных предприятий и организаций. Руководители частных предприятий сами решают, как в эти дни работать будет их персонал.

Календарь праздников на 2023 год

В настоящее время в нашей стране 12 государственных праздников. Дни, на которые они приходятся, являются выходными. В 2023 году это:

-1 января (воскресенье) – Новый год;

— 7 января (суббота) – православное Рождество Христово;

-8 марта (среда) – Международный женский день;

-16 апреля (воскресенье) – Пасха;

-1 мая (понедельник) – День труда;

-9 мая (вторник) – День Победы над нацизмом во Второй мировой войне;

-4 июня (воскресенье) – Троица;

-28 июня (среда) – День Конституции Украины;

-28 июля (пятница) – День Украинской государственности;

-24 августа (четверг) – День Независимости Украины;

-14 октября (суббота) – День защитников и защитниц Украины;

-25 декабря (понедельник) – Рождество Христово по григорианскому календарю.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в выходные и праздники в августе 2022 года.

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