"Выходить из целых населенных пунктов": военный заявил о потере Донбасса

Украинские военные в Донецкой области сталкиваются со значительными трудностями и серьезными проблемами из-за утраты укрепленных позиций, которые защищались годами, и сложности в обустройстве новых укреплений из-за быстрого темпа изменений на фронте.

Бои за Донбасс (фото из открытых источников)

Об этом в своих социальных сетях сообщил военнослужащий Александр Карпьюк.

Он отметил, что "за последние три месяца нас оттеснили с позиций, годами укреплявшихся на Донецком направлении". К сожалению, обустроить новые позиции невозможно из-за того, что "фронт продвигается быстрее, чем есть возможность их оборудовать и обеспечить".

"Мы фактически упустили возможность дислокации в Селидовом, Покровске, Новогродовке и других населенных пунктах, где раньше базировались тысячи военных. Сейчас очень сложно размещать такие большие силы на Донецком направлении. Даже все лесополосы уже заняты", — добавил Карпюк.

К тому же ситуацию усложняет контроль окупантов над Донецком и его окрестностями, что лишает украинских защитников таких же возможностей.

"Многие ключевые логистические маршруты либо уже заблокированы, либо находятся под огневым контролем россиян. Хотя еще есть альтернативные пути, но если российские силы захватят контроль над ними, нам придется оставить целые населенные пункты. Кроме того, мы сейчас очень растянуты по линии фронта, некоторые наши подразделения почти окружены, и огромные ресурсы тратятся только на их выживание", — подчеркнул военный.

Карпюк также подытожил, что впереди ждут непростые времена: тяжелая зима и тяжелые решения для украинских военных.

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