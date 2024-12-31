Украинские военные выполняют задачи в Курской области не для содержания территории, а для принуждения России сосредоточить значительные силы. Если ситуация станет опасной, Силы обороны могут покинуть этот регион. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" заявил военный аналитик, майор запаса Алексей Гетьман.

Бои в Курской области

"Будет ли приказ Зеленского на вывод войск из Курщины? Вполне возможно. Верховным главнокомандующим, когда ситуация станет опасной – а ему это докладывают на Ставке постоянно – будет дана команда выйти из Курщины. Потому что задача – не держать там территории, а заставить врага держать там большое количество собственных войск. Вышли из Курщины – зайдем на Брянщину, вопросов нет”, – подчеркнул эксперт.

Гетьман подчеркнул, что уход из Курской области не следует расценивать как поражение. Это, по его словам, будет продуманный шаг, направленный на сохранение жизней украинских военных и сохранение ресурсов.

В то же время, по его словам, если российская сторона не сможет сконцентрировать существенные силы, украинские войска будут находиться в Курской области столько, сколько необходимо.

При этом известно, что издание Bloomberg предполагает, что Украина может потерять контроль над частью Курщины до весны, если российские действия станут более организованными.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин приказал своим военным вытеснить Силы обороны из Курской области в инаугурацию Трампа. Чтобы помочь им в этом, в процесс войны были вовлечены военные из КНДР. При этом эксперты считают, что участие военнослужащих КНДР в войне на стороне России много общего с начальной деятельностью частной военной компании "Вагнер".



