Выход США из мирного процесса: Зеленский рассказал, что угрожает Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане. Об этом глава государства отметил во время брифинга, пишет издание "Укринформ".

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

При этом он прямо не ответил на вопрос, запланирована ли встреча лидеров Украины и Соединенных Штатов в Ватикане.

Зеленский отметил: "Мы всегда готовы встречаться с партнерами из Соединенных Штатов. Всегда".

Президент на брифинге также прокомментировал возможный уход США из мирного переговорного процесса.

"Видимо, очень не хотелось, чтобы Америка выходила (…), потому что это не только о помощи, это и о разведданных, и о баллистике, о жизни. Ну и в принципе, я думаю, что это потеря стратегического партнера", — объяснил ситуацию Зеленский.

Напомним, что западные медиа сообщали о некоторых условиях, которые должна принять Украина для завершения войны. Среди них, как писал портал "Комментарии", вопросы Крыма. Президент Владимир Зеленский ответил на эти призывы, отметив, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими.

"Украина не признает юридическую оккупацию Крыма. Не о чем говорить. Это вне нашей Конституции. Наша территория, территория народа Украины", — подчеркнул глава государства.

Также рассказал о подготовке к переговорам в Лондоне. По его словам, украинская команда, которая завтра будет принимать участие в переговорах в Лондоне, будет иметь мандат на переговоры о полном или частичном прекращении огня. Переговоры пройдут в формате Европа (Франция, Великобритания, Германия, Украина) плюс США.



