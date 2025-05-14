Выход ко всем большим городам: появился подробный план РФ на летнее наступление

У русских генералов очень амбициозные цели на так называемое "большое летнее пришествие", гласит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Война в Украине

По его словам, в первую очередь россияне хотят оккупировать Временный Яр, Торецк, закрыть Торецкое выступление по трассе 0504 и выйти на Константиновку с возможностью начала городских боев в период осень-зима.

Также подчеркивает Коваленко, что российские захватчики летом планируют срезать Кураховский выступ и охватить Покровск с Запада и Востока, с выходом для этих целей в Днепропетровскую область. Кроме этого, враг хочет взять под полный контроль трассу Н-15 и выполнить все эти задачи для создания условий начала городских боев за Покровск в период осень-зима.

И это еще не все. По словам Коваленко, россияне планируют создать на правом берегу реки Оскол полноценный плацдарм, достаточный для формирования ударной тактической группы. Кроме того, россияне на Лиманском направлении хотят выйти на Боровую. По итогам летней кампании на Лимано-Купянской оси создать все условия для начала городских боев за Купянск, Боровую и Лиман в период осень-зима.

Также, по информации Коваленко, летом противник планирует активизировать Сиверское направление. В частности, он хочет прорваться по направлению Белогоровка-Григоревка-Серебрянка-Дроновка. Также стоит задача прорваться по направлению Верхнекаменско-Сиверск и охватить Сиверск с юга, востока и севера с целью начала городских боев в период осень-зима.

Кроме этого, россияне планируют интенсифицировать боевые действия в Запорожской и Херсонской областях, но не столько с целью выхода к Запорожью или для оккупации Херсона, сколько для сковывания сил обороны Украины и отвлечения внимания на юг — с решением в основном тактических задач.

"Если проследить общие черты наступления по разным направлениям, можно заметить, что практически все они ориентированы на то, чтобы к периоду осень-зима выйти к крупным городам и начать бои за них", — подытожил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , где у россиян "СВО" пошла не по плану.