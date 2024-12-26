Выглядим слабаками: военный сказал, куда в России должно регулярно прилетать

Россия сбила гражданский самолет, принадлежавший азербайджанской компании, комментируя эту информацию военный Игорь Луценко выразил непонимание того, почему в РФ до сих пор работают аэропорты, в отличие от Украины.

Дроны на фронте

"У нас нет возможностей регулярно, ежедневно атаковать военные цели – чтобы РФ была вынуждена фактически прекратить пассажирское авиасообщение? Скажу со всей ответственностью – такие возможности есть. Просто нет запроса от начальства. Почему нам это не нужно? Ведь потому, что россияне практически беспрепятственно летают у себя дома, они выглядят победителями в войне, заведомо более сильной стороной, потому что якобы сохранили свое воздушное пространство защищенным. А мы, напротив, загнаны в 19 век, без авиасообщения – мы из-за этого слабее в посторонних глазах, все проблемы будут пытаться решить за наш счет. В конце концов мы выглядим слабыми в глазах собственного населения", — отметил Луценко.

Кроме того, военный не понимает, почему россияне атакуют Украину каждую ночь и ежедневно дешевыми дронами-обманками – перегружая нашу ПВО, заставляя тратить драгоценные боеприпасы, тратить ресурс мобильных огневых групп, отвлекать операторов – а мы этого не делаем.

"Почему россияне это делают уже полгода – а мы не принимаем симметричные меры? Это мы такие умные или мы такие пассивные? В свое время было зафиксировано достаточно случаев, когда российская ПВО работала по украинским дронам, приводя к разрушению – в крупных городах, в Подмосковье. Тот же Панцирь, предположительно сбивший азербайджанский самолет, в прошлом году ракетой попадал в подъезд многоквартирного дома", — подчеркнул Луценко.

По его словам, он уже два года подряд убеждает все возможные силовые ведомства, что нужно добиваться регулярных и дешевых атак российских объектов. Да, курить нефтепереработку и бомбить аэродромы нужно, но нужно также добиваться паритета в количестве и масштабе дроновых атак по тылам Московии – а для этого нужно этого как минимум захотеть. При этом Луценко подчеркнул, что для этого есть и дешевые средства и соответствующие технические решения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , могут ли в Украине открыть аэропорты во время войны.



