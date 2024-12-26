Выглядим слабаками: военный сказал, куда в России должно регулярно прилетать

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Ткачик Олеся
Россия сбила гражданский самолет, принадлежавший азербайджанской компании, комментируя эту информацию военный Игорь Луценко выразил непонимание того, почему в РФ до сих пор работают аэропорты, в отличие от Украины.
Дроны на фронте
"У нас нет возможностей регулярно, ежедневно атаковать военные цели – чтобы РФ была вынуждена фактически прекратить пассажирское авиасообщение? Скажу со всей ответственностью – такие возможности есть. Просто нет запроса от начальства. Почему нам это не нужно?
Ведь потому, что россияне практически беспрепятственно летают у себя дома, они выглядят победителями в войне, заведомо более сильной стороной, потому что якобы сохранили свое воздушное пространство защищенным. А мы, напротив, загнаны в 19 век, без авиасообщения – мы из-за этого слабее в посторонних глазах, все проблемы будут пытаться решить за наш счет. В конце концов мы выглядим слабыми в глазах собственного населения", — отметил Луценко.
Кроме того, военный не понимает, почему россияне атакуют Украину каждую ночь и ежедневно дешевыми дронами-обманками – перегружая нашу ПВО, заставляя тратить драгоценные боеприпасы, тратить ресурс мобильных огневых групп, отвлекать операторов – а мы этого не делаем.
По его словам, он уже два года подряд убеждает все возможные силовые ведомства, что нужно добиваться регулярных и дешевых атак российских объектов. Да, курить нефтепереработку и бомбить аэродромы нужно, но нужно также добиваться паритета в количестве и масштабе дроновых атак по тылам Московии – а для этого нужно этого как минимум захотеть. При этом Луценко подчеркнул, что для этого есть и дешевые средства и соответствующие технические решения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , могут ли в Украине открыть аэропорты во время войны.
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