Выборы в Украине: Зеленский дал конкретный совет спецпредставителю США Келлогу

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что вопрос проведения выборов во время войны чрезвычайно сложен. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Отвечая на вопрос, удивила ли его позиция Кита Келлога по поводу важности выборов в Украине, Зеленский отметил:



"Не было для меня никаких неожиданностей ни со стороны американцев, ни со стороны европейцев. Я слышал разные мнения и сообщения, но часто, когда люди приезжают в Украину, их отношение меняется. Поэтому я даже не реагирую на это. Важно, чтобы Келлог приехал к нам, чтобы он понял ситуацию, людей и их взгляды на выборы".

Зеленский отметил, что этот вопрос не сводится только к законодательству или Конституции.

"Я считаю, что он должен на самом деле поговорить с людьми – как гражданскими, так и военными. Они четко скажут, что не понимают, как можно проводить выборы в условиях войны. Это чрезвычайно сложный вопрос, касающийся безопасности, справедливости для военных. Важно, чтобы они имели возможность проголосовать. Также есть вопросы для людей, которые остались на их территориях, которые ли мы теряем. оставили. Как, например, люди из Мелитополя, Бердянска, Мариуполя могут голосовать, если эти города находятся под оккупацией?

По словам президента, нужно также решить вопрос с более чем 8 миллионами людей, которые сейчас находятся за границей.

"Не говорю, что мы должны решить все эти проблемы или ждать 20 лет, но мы не можем просто закричать: "Мы хотим выборы!". Это не воспринимается нашими людьми. Это для них шок, и они не понимают, почему нам это предлагают", – объяснил он.

Президент подчеркнул, что вопрос проведения выборов должна решать Украина, а не другие страны.

Ранее, как писал портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приостановление военного положения для проведения выборов может привести к потере боеспособности украинской армии.